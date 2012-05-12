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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

فرشیدفر:

بیمارستان رودان تا پایان شهریور 1392 به بهره برداری می رسد

بیمارستان رودان تا پایان شهریور 1392 به بهره برداری می رسد

رودان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیمارستان رودان به عنوان پروژه مهر ماندگار در دولت دهم است و تا پایان شهریور 1392 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرشیدفر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هشت هزار و 250 نفر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در بخش های مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقصی نقاط هرمزگان خدمت می کنند.

فرشید فر با اشاره به نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف حوزه سلامت در ارایه خدمات مطلوب، عنوان کرد: مدیریت هزینه و نیروی انسانی در ارایه خدمات مطلوب به مردم از اهداف دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

فرشید فر جابجایی نیروها در حوزه سلامت را در ارایه خدمات بهداشتی درمانی تاثیرگذار دانست و افزود: جابجایی و نقل و انتقالات نیروی انسانی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی تاثیر گذار است و انتقال نیروهای بهداشتی درمانی به خارج از استان حوزه سلامت را با مشکل روبرو کرده است.

وی اظهارداشت: استخدام نیروهای بهداشتی درمانی در بیمارستان شهدای بندرلنگه، شهرستان بشاگرد و سیریک با مجوز صورت خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بیمارستان رودان به عنوان پروژه مهر ماندگار در هرمزگان نام برد و تصریح کرد: بیمارستان رودان به عنوان پروژه مهر ماندگار در دولت دهم است و تا پایان شهریور 1392 به بهر برداری می رسد.

کد مطلب 1600195

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