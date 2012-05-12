طعم تلخ دستپخت سه آشپز به کام فوتبال تبریز/ تقصیر کدامیک بیشتر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل 91-90 رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیم شهرداری جزو سه تیمی بود که سه مربی روی نیمکتش نشست و از قضا از بین سه تیم شهرداری تبریز، شاهین بوشهر و مس کرمان، دو تیم در نهایت با لیگ برتر خداحافظی کردند و تنها تیم مس بود که با چنگ و دندان توانست سهمیه استان کرمان را در بین لیگ برتری ها حفظ کند.

اما تیم شهرداری در بین این سه تیم شرایط متفاوتی را داشت و در حالیکه نیم فصل اول را با کسب نتایجی تقریبا مقبول که حاصل آن 20 امتیاز از 17 بازی و ایستادن در خانه سیزدهم جدول بود، به پایان رساند، اما همگان به یکباره شاهد شدند که میودراگ یشیچ از کار برکنار و علی اصغر مدیرروستا سرمربی تیم شهرداری تبریز شد.

این در حالی بود که تیم های مس کرمان و شاهین بوشهر که دست به تغییر در راس کادر فنی تیمشان زده بودند، شرایط به واقع اسفناکی داشتند و شاید تغییر سرمربی در این دو تیم کاملا معقول به نظر می رسید اما تیم شهرداری با عوض کردن سرمربی خود، نه تنها اوضاعش بهتر از قبل نشد بلکه با آغاز نیم فصل دوم، به غیر از برد برابر سایپا نتیجه جالب توجه دیگری نصیب مدیرروستا و شاگردانش نشد تا این تیم رفته رفته پله های تنزل را یکی یکی پیموده و در گردابی سخت گرفتار شود.

اما باشگاه شهرداری پس از شکست در پروژه جذب و بکارگیری مدیرروستا، این بار دست نیاز به یک آنالیزور دراز کرد و این دفعه خود شهردار تبریز شخصا وارد عمل شد و بیژن عزیزی را که در دوران بحرانی پرسپولیس در اوایل فصل دستیار حمید استیلی بود، ابتدا به عنوان مشاور و سپس به عنوان سرمربی در راس امور فنی تیم شهرداری گماشت اما حضور عزیزی در تیم شهرداری اگرچه در سه بازی همراه با پنج امتیاز شد اما این کارنامه تقریبا خوب سومین سرمربی شهرداران، در شرایطی بود که این تیم از هر بازی خود نیازمند سه امتیاز بود تا در لیگ برتر ابقا شود اما برد برابر نفت آبادان و تساوی در خانه استقلال تهران، با تساوی خانگی برابر تیم نه چندان قدر فجرسپاسی و البته شکست هفته پایانی در خانه داماش همراه شد تا در نهایت در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ یازدهم، حکم سقوط تیم شهرداری تبریز به دسته اول امضا شود.

نتایج تیم شهرداری در طول فصل جاری (تا پایان هفته سی سوم) که حاصل آن 34 امتیاز و قرارگیری در جایگاه نازل شانزدهم و متعاقب آن از دست رفتن دومین سهمیه فوتبال تبریز در لیگ برتر بود، در واقع دستپختی است که سه آشپز (سرمربیان) منتخب و مورد علاقه باشگاه شهرداری آن را درست کرده اند اما در این میان باید عدل و انصاف نیز رعایت شود و طعم تلخ این دستپخت نباید به نام هر سه آشپز نوشته شود؛ چراکه با مقایسه ای ساده می توان به سهم هر یک از این مقصرها پی برد.

میودراگ یشیچ سرمربی صربی بود که علیرغم بها ندادن به بازیکنان بومی توانست در 17 بازی 20 امتیاز کسب کرده و البته نتایج بعضا شگفت انگیزی همچون برد خارج از خانه برابر پرسپولیس، صنعت نفت آبادان و مس کرمان را نیز به ثبت برساند اما به اعتقاد برخی ها، این مربی سخت گیر به طور نا عادلانه از کار برکنار شد و همین عده معتقدند که اگر یشیچ در راس کادر فنی شهرداری می ماند، این تیم اکنون می توانست با خیال راحت به لیگ دوازدهم بیندیشد.

علی اصغر مدیرروستا که در نیم فصل دوم جانشین یشیچ شد و حتی اردوی آمادگی نیز در کرج برگزار کرد تا ضمن شناخت از نفرات تیمش، آنها را آماده پیکار با حریفان کند، در نیم فصل دوم فقط یک برد برابر سایپا به دست آورد و غیر از آن، هر نتیجه ای که گرفت سبب تنزل تدریجی تیم شهرداری شد و در مجموع وی در 13 باری که روی نیمکت تیم شهرداری نشست، فقط 9 امتیاز به دست آورد و در طول این مدت همواره این تیم را در پایین جدول نگه داشت.

اما بیژن عزیزی سومین سرمربی تیم شهرداری در فصل جاری، اگرچه خیلی دیر بر سر کار آمد و فرصت چندانی برای درست کردن اوضاع نا بسامان این تیم نداشت، ولی به قولی باید معجزه می کرد و شهرداری نیمه جان را جان می داد اما شاید از بخت بد عزیزی بود که در این مقطع که کاری نمی شد کرد، سرمربی تیم شهرداری شد و پنج امتیاز از چهار بازی که نمی توان آن را آماری بد تلقی کرد، در سایه سقوط این تیم به دسته پایین تر گم شد و شاید ارزشهای این آنالیزور توانمند را نیز زیر سئوال برد.

با این اوصاف و ارائه آمار عملکرد مربیان تیم شهرداری در طول فصل، حال می توان به راحتی تقصیر هر یک از این سه مربی را فهمید و به این نتیجه رسید که کفه ترازوی "تقصیر" به نام کدام یک از این سه مربی سنگینی می کند.

هرچند که خیلی ها دست از روی نام این سه مربی به عنوان مقصران سقوط به دسته پایین تر برداشته و روی یک نام دیگر می گذارند که مسئول انتخاب و تغییر سرمربیان تیم شهرداری در فصل 91-90 لیگ برتر بوده است!

به هر حال آشی که سه آشپز با یک سرآشپز پخته بودند، نه تنها به کام فوتبال تبریز طعم تلخی داشت بلکه باعث شد با از دست رفتن مبلغی بالغ بر 15 میلیارد تومان، بطور میانگین 20 هزار تومان از جیب هر شهروند تبریزی خارج شود.

این بود پایانی بر آرزوهای هواداران تیم فوتبال شهرداری تبریز در لیگ برتر ...

محمود نصیرپور