500 روستای لرستان درگیر مشکل آب شرب/ روایت خشکسالی همچنان باقیست!

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه آب آشامیدنی تعداد زیادی از روستاهای لرستان از چاه ها و چشمه ها تامین می شود با شدت گرفتن خشکسالی 500 روستای لرستان با کمبود جدی آب شرب دست و پنجه نرم می کنند.

این در حالیست که استان لرستان پس از استانهای شمالی کشور یکی از پرباران ترین استانهای کشور است ولی هنوز مردم این استان نتوانسته اند از این موهبت خدادادی که خداوند به آنها ارزانی داشته بهره مند شوند.

با این تفاسیر علاوه بر مشکلات بحث کشاورزی و صنعت بخش اعظمی از روستاهای استان لرستان فاقد نعمت آب آشامیدنی سالم هستند.

از سوی دیگر از کل زمین های کشاورزی زیر کشت در استان لرستان تنها 25 درصد آبی است که این امر هر ساله با وقوع خشکسالی موجب خسارات جبران ناپذیری به کشاورزی این استان به عنوان پایه اقتصاد مردم لرستان می شود.

هر چند که تاثیر خشکسالی را در کاهش سطح آبهای زیرزمینی استان نمی توان نادیده گرفت ولی به طور متوسط هر سال 12.5 میلیارد مترمکعب آب از استان لرستان خارج می شود تا در پشت سدهای استان همجوار جمع شود که در صورت

مدیریت این میزان آب و تامین اعتبار برای احداث شبکه های آبرسانی به روستاها می توان تا حدودی مشکلات کمبود آب شرب در روستاهای لرستان را رفع کرد.

علیرضا کاکاوند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود آب شرب در 500 روستای استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه بر اثر خشکسالی چاه آب این روستاها در استان خشک شده است.

وی بیان اینکه در این روستاههای استان آب چاهها و چشمه ها کم شده است، ادامه داد: در این راستا ما مجبور به تامین منابع آبی جدید در این روستاهها هستیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با بیان اینکه همچنین برای رفع کمبود آب در این روستاهها مجبور به استفاده از مجتمع های آب سایر روستاهها شده ایم، ادامه داد: همچنین کار آبرسانی با تانکر های سیار در سطح این روستاهها از دیگر راهکارهایی است که در دستور کار قرار دارد.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متاسفانه آب شرب روستاهها و شهرهای استان لرستان از محل آبهای زیر زمینی تامین می شود، عنوان کرد: در حال حاضر 100 درصد روستاهها و شهرهای لرستان از محل آبهای زیر زمینی تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه روند خشکسالی سالهای اخیر روی سفره های آب زیرزمینی تاثییر نامطلوبی داشته است، ادامه داد: با این اوصاف کاهش بارندگیها در استان موجب شده که شاهد روند نزولی میزان آب منابع زیر زمینی در استان باشیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با انتقاد از اینکه هنور یک سد در استان لرستان احداث نشده است، عنوان کرد: این امر موجب می شود که مشکلات فراوانی در روستاهها و شهرهای استان ایجاد شود.

کاکاوند تصریح کرد: اگر سدهای استان به بهره برداری برسد ما دیگر نگران خشکسالی و کاهش منابع زیر زمینی در استان نخواهیم بود.