نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی در کرمان بر پا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی با بیان این مطلب اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند باعث آشنایی و پیوند هر چه بیشتر نسل جوان با هویت فرهنگی و سنتی ایران شود.

وی با اشاره به نمایش 25 نوع لباس سنتی در این نمایشگاه بیان داشت: هدف از برگزاری نمایشگاه مذکور معرفی حجاب و پوشش سنتی اقوام ایرانی است.

افضلی گفت: لباس‌های سنتی زنان اقوام بلوچ، کرد، لر، ترک، عرب و گیلکی در نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

این مسئول یادآور شد: لباس‌هایی از استان‌های کرمان، خراسان، بندرعباس، سمنان و ابیانه نیز در نمایشگاه مذکور نمایش داده می شود.

وی یادآور شد: این نمایشگاه 26 اردیبهشت ماه در موزه حمام زنانه گنجعلیخان کرمان برپا خواهد شد.

