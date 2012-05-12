نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی در کرمان بر پا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی با بیان این مطلب اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند باعث آشنایی و پیوند هر چه بیشتر نسل جوان با هویت فرهنگی و سنتی ایران شود.
وی با اشاره به نمایش 25 نوع لباس سنتی در این نمایشگاه بیان داشت: هدف از برگزاری نمایشگاه مذکور معرفی حجاب و پوشش سنتی اقوام ایرانی است.
افضلی گفت: لباسهای سنتی زنان اقوام بلوچ، کرد، لر، ترک، عرب و گیلکی در نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی در معرض دید عموم قرار می گیرد.
این مسئول یادآور شد: لباسهایی از استانهای کرمان، خراسان، بندرعباس، سمنان و ابیانه نیز در نمایشگاه مذکور نمایش داده می شود.
وی یادآور شد: این نمایشگاه 26 اردیبهشت ماه در موزه حمام زنانه گنجعلیخان کرمان برپا خواهد شد.
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