پژوهش در حوزه دفاع مقدس نیاز به استراتژی 100 ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرای اهل قلم در آخرین روز از برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان نشستی با عنوان «بررسی وضعیت کتاب‌های پژوهشی در حوزه ایثار و شهادت» با حضور منوچهر اکبری، جواد کاموربخشایش، نصرالله صمدزاده و محمد رضا سنگری بود.

در ابتدای این نشست منوچهر اکبری در سخنانی با بیان اینکه وصیت‌نامه شهدا به عنوان یک منبع پژوهشی و قانون اساسی حوزه ادبیات دفاع مقدس محسوب می‌شود، گفت: اگر این متون را به همین عنوانی که یاد کردم بپذیریم بیش از این روا نیست که آنها را در آرشیوهای مختلف نگاه داریم و اجازه استفاده از آنها را صادر نکنیم.

این استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران افزود: در چاپ این وصایا اگر عبرتی برای مخاطبان وجود نداشت حضرت امام خمینی(ره) تا این اندازه به خواندن آنها توصیه نمی‌کردند.

اکبری افزود: این وصایا به عنوان یکی از مهمترین اسناد پژوهشی در حوزه جنگ پیش از هر کاری باید چاپ شوند و پس از آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرند.

وی همچنین به ساختار این وصایا اشاره کرد و گفت: ساختار وصایای شهدا برای تمام خوانندگان آنها مشخص است. این وصایا ابتدا با آیه‌ای از قرآن کریم آغاز می‌شوند و پس از آن به نقل حدیث و بعد از آن نیز به ارائه خطبه‌هایی جهادی در موضوع مقاومت می‌پردازند. از سوی دیگر اطاعت بلامنازع از امام و رهبری جامعه اسلامی و نیز بسیاری از اصول تربیتی موجود در آنها را می‌توان مصداق عینی اصول تربیتی اسلامی دانست.

در ادامه این نشست نیز جواد کاموربخشایش در سخنانی با بیان اینکه پژوهش را باید یک جریان اندیشه‌ای نظام‌مند بدانیم که حیات آن در تداوم داشتن آن است، گفت: برای پاسخ به این سوال که چرا باید در حوزه دفاع مقدس تن به پژوهش داد چند منظر را می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست اینکه جامعه پیرامون ما نیاز دارد تا از ابعدا مختلف این پدیده اطلاع کسب کند و دیگر اینکه الگوسازی و تاثیرپذیری جامعه از این واقعیات را با پژوهش می‌توان منعکس کرد.

وی افزود: تعامل تاریخی جنگ با اجتماع نیز سوژه جالبی است که تنها به وسیله پژوهش می‌توان به ابعاد آن دست پیدا کرد.

این نویسنده افزود: با بررسی 10 هزار کتاب موجود در حوزه دفاع مقدس دیده شده که بیشتر آثار موجود در حوزه دفاع مقدس، خاطره‌نویسی است که به نوعی تعامل ادبیات و تاریخ را نیز نشان می‌دهد اما به دلیل اینکه دسترسی به سوژه دستِ اول وجود ندارد تنها استفاده از شیوه تاریخ شفاهی است که این امکان فراهم می‌شود.

نصرالله صمدزاده مدیر کتابخانه جنگ حوزه هنری نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنانی با اشاره به تعریف پژوهش گفت: وقتی سخن از پژوهش می‌کنیم باید دامنه آن را برای خودمان مشخص کنیم. در حوزه ادبیات دفاع مقدس نیز وقتی صحبت از پژوهش می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که سه هزار اثر داستانی و چهار هزار اثر در حوزه ادبیات مستند پیش روی ما است.

وی تاکید کرد: وجود یک کتابخانه تخصصی از مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند برای ساماندهی به یک پژوهش مورد استفاده بگیرد که این موضوع در مورد کتابخانه جنگ حوزه هنری با حضور 10هزار عنوان کتاب محقق شده است.

محمدرضا سنگری نیز آخرین سخنران این مراسم بود که ابتدا با بیان اینکه قرآن کریم چهار تکیه‌گاه را برای پژوهش در تاریخ به ویژه پژوهش درباره شهدا مطرح کرده است، گفت: از منظر قرآن کریم شهدا را باید در قالب گذار به معنی عبرت گرفتن و نه گذر مشاهده کرد و این یعنی توجه به ژرفا و عمق طبیعی پدیده شهادت.

وی افزود: از سوی دیگر قرآن کریم تاکید دارد که باید فردا را نیز دید و تنها در امروز وانماند و از طرف دیگر باید زیبا و ظرافتمندانه به پدیده شهادت نگریست.

سنگری تاکید کرد: به نظر من باید چشم‌اندازی 10 ساله و حتی صد ساله برای مهندسی تولیدات فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت تعریف کنیم و بر مبنای آن به تولید آثار ادبی بپردازیم.

در پایان این نشست همچنین از سه کتاب با عنوان «مبانی زندگی‌نامه نویسی» نوشته مهدی کاموس، «قایقی با هشت سرنشین» نوشته مصطفی رحیمی و «فرهنگ اعلام شهدای دانشجو» رونمایی شد.