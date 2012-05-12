  1. اقتصاد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

ایران به مرکز ترانزیت برق منطقه تبدیل می‌شود

ایران به مرکز ترانزیت برق منطقه تبدیل می‌شود

وزیر نیرو گفت: تبدیل شدن ایران به مرکز ترانزیت برق منطقه یکی از سیاستهای وزارت نیرو است که در حوزه خارجی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید نامجو با اشاره به آینده نگری وزارت نیرو در تدوین برنامه های پیش رو گفت: دولت برنامه های توسعه ای زیادی را در خارج از کشور با موضوع برق و انرژی پیگیری می کند و به دنبال تبدیل شدن مرکزیت برای ترانزیت برق منطقه است.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم که نیاز برقی کشورهای عراق ، ترکیه، افغانستان و پاکستان را تامین کنیم، چون آنها به شدت به این انرژی نیاز دارند و ایران بهترین محل برای تامین این انرژی است.

وزیر نیرو افزود: علاوه بر این، باید زیرساختهای برق را در کشور آماده کنیم تا این انرژی از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و حتی روسیه که دارای برق اتمی هستند از طریق ایران به سمت کشورهای نیازمند برق منتقل و هدایت شود.

نامجو در پایان اظهار کرد: سیاست ترانزیت برق از مهمترین برنامه های خارجی دولت است که آن را پیگیری می کند.
 

کد مطلب 1600211

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