به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید نامجو با اشاره به آینده نگری وزارت نیرو در تدوین برنامه های پیش رو گفت: دولت برنامه های توسعه ای زیادی را در خارج از کشور با موضوع برق و انرژی پیگیری می کند و به دنبال تبدیل شدن مرکزیت برای ترانزیت برق منطقه است.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم که نیاز برقی کشورهای عراق ، ترکیه، افغانستان و پاکستان را تامین کنیم، چون آنها به شدت به این انرژی نیاز دارند و ایران بهترین محل برای تامین این انرژی است.



وزیر نیرو افزود: علاوه بر این، باید زیرساختهای برق را در کشور آماده کنیم تا این انرژی از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و حتی روسیه که دارای برق اتمی هستند از طریق ایران به سمت کشورهای نیازمند برق منتقل و هدایت شود.



نامجو در پایان اظهار کرد: سیاست ترانزیت برق از مهمترین برنامه های خارجی دولت است که آن را پیگیری می کند.

