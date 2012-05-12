به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار شهردار تهران با وی، پس از ارائه گزارش محمد باقر قالیباف از مجموعه فعالیتهای شهرداری افزود: شاید خیلیها این فعالیتهایی را که شما انجام دادهاید انجام میدهند اما ممکن است در راه خدا نباشد، در راه خدا بودن ، انسانی بودن و بشر دوستانه بودن است و مردی که ریاستی در دست دارد خود را مسئول میداند و باید در قبال مردم و حقوق مردم پاسخگو باشد.
وی افزود: گزارشی که شما درباره عملکرد شهرداری گفتید در عمل بسیار سنگین و دشوار است و این چند سال که این مسئولیت را بر عهده داشتید چقدر موانع جلوی شما ایجاد شد، عمدی یا غیر عمدی، سیاسی یا غیر سیاسی اما شما باید همه را پشت سر میگذاشتید، این امکان چطور میتوانست میسر شود و این تنها زمانی است که لطف الهی موانع را برطرف کند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: به همین دلیل است که خداوند میفرماید رستگاران کسانی هستند که ایمان آوردند، مهاجرت و جهاد در راه خدا میکنند و کسانی که این چنین عمل کردند خداوند مقام بسیار بالایی به آنها میدهد.
وی ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده در شهرداری گفتند: انسانیت انسان و موفقیت او را اگر دیگران بگویند هنر است و انصافا و بینی و بین الله آنچه ما مطلع هستیم و از گروهی درباره فعالیتهای شهرداری پرسیدیم، صحبت از تدبیر و خدمات و فعالیتهای خوب و چشمگیر شما در شهرداری است، تهران را نمیتوان با شهری که قبلا بود مقایسه کرد چون طرح جامعی نداشت، راهها درست نبود و مشکلات بسیاری پیش پای مردم بود، اما امروز از حسن تدبیر شما و مسئولان شهرداری، خوشبختانه تهران چهره جدیدی به خود گرفته و این تغییرات تاثیر زیادی در پیشبرد کارهای کشور و اقتصاد کشور و غیره دارد.
افزایش هزینههای مساجد جبران شود
آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اهمیت ساخت، توسعه و تجهیز مساجد توسط شهرداری تهران از شهردار تهران خواست تا این موضوع را با سایر مسئولان و قانون گذاران کشور مطرح کند که موضوعات مربوط به هزینههای مساجد؛ تکایا و حسینیهها که امروز به دلیل تورم، تقبل آنها هزینههای بسیاری ایجاد کرده از دوش مردم برداشته شود و تدبیری اتخاذ شود تا بودجهای برای پرداخت و جبران این مسائل اتخاد شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای گسترده در شهرداری تهران گفت: بسیاری از کارها که شما در شهرداری انجام دادید وظیفه شما در مسئولیت شما نبوده است، اما احساس تکلیف کردید، انجام دادید و شد و امیدوارم الگوی تهران گسترش یابد و در سایر شهرهای کشور نیز شاهد این گونه اقدامات باشیم.
آیتالله علوی دردیدار قالیباف:
تهران را نمیتوان با شهری که قبلا بود مقایسه کرد
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در تهران طی سالهای اخیر گفت: تهران را نمیتوان با شهری که قبلا بود مقایسه کرد و این تغییرات تاثیر زیادی در پیشبرد کارها و اقتصاد کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار شهردار تهران با وی، پس از ارائه گزارش محمد باقر قالیباف از مجموعه فعالیتهای شهرداری افزود: شاید خیلیها این فعالیتهایی را که شما انجام دادهاید انجام میدهند اما ممکن است در راه خدا نباشد، در راه خدا بودن ، انسانی بودن و بشر دوستانه بودن است و مردی که ریاستی در دست دارد خود را مسئول میداند و باید در قبال مردم و حقوق مردم پاسخگو باشد.
نظر شما