مرگ هزار و 141 نفر در تصادفات نوروزی/ مردان 3 برابر زنان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار تلفات حوادث نوروزی -از25 اسفند تا 15 فروردین -در حالی منتشر شد که همچنان جاده های برون شهری، شاهد بیشترین میزان تلفات، ضربه مغزی مهمترین عامل مرگ و سواری ها و مردها بیشترین قربانی حوادث رانندگی هستند.

بیشترین مرگ در جاده های برون شهری

66.8 درصد کشته های حوادث رانندگی مربوط به جاده های برون شهری، 22.7 درصد در جاده های درون شهری ، 10 درصد در جاده های روستایی و محل تصادف 0.5 درصد موارد نامعلوم گزارش شده است.

سیزده به در، بالاترین میزان مرگ ها

بر اساس این گزارش بیشترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای سیزدهم فروردین (77 نفر)، پنجم فروردین (76 نفر) و بیست و پنج اسفند (72 نفر) و کمترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای یازدهم فروردین (32 نفر) و چهاردهم فروردین (37 نفر) رخ داده اند.

استان خراسان رضوی، بالاترین آمار در بین استان ها

استان های خراسان رضوی ( 97 نفر) و فارس (96 نفر) بیشترین و استان های خراسان جنوبی (7 نفر) و کهگیلویه و بویراحمد و ایلام (هر کدام 8 نفر) کمترین تعداد کشته های ناشی از تصادف را داشته اند. بیشترین درصد افزایش در مرگ های ناشی از تصادفات مربوط به ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته در استان های قزوین (44.4 درصد) و مازندران (32 درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استان های کهگیلویه و بویراحمد (52.9 درصد کاهش) وتهران و البرز (50.4 درصد کاهش) بوده است.

مردها سه برابر بیشتر کشته می شوند

این بررسی نشان می دهد که 824 نفر، (2/72) درصد از کشته های ناشی از حوادث رانندگی مرد و 317 نفر (8/27) درصد زن بوده اند. در زمان وقوع حادثه 34.7 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 20.9 درصد عابر پیاده و 43.5 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.

53.5 درصد کشته ها 18 تا 49 ساله بوده اند

از لحاظ سنی 12.1 درصد افراد 10 سال و کمتر، 6.2 درصد 17-11 سال، 29.3 درصد 29-18 سال، 24.2 درصد 49-30 سال و 28.2 درصد کشته های تصادفات 50 سال به بالا داشته اند. نحوه وقوع تصادف 44 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 25.3 درصد واژگونی وسیله نقلیه و 20.9 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی بوده است. 6.8 درصد مربوط به برخورد وسیله نقلیه با شیء ثابت و باقی موارد نیز به برخورد وسیله نقلیه با حیوان، سقوط، حریق و غیره اختصاص داشته است.

سواری، وسیله نقلیه بیشتر فوتی ها

خودرو مورد استفاده 47.6 درصد از افراد متوفی سواری ،20 درصد موتورسیکلت، 5.6 درصد وانت بار، 2 درصد اتوبوس و مینی بوس و 2.8 درصد کامیون، کامیونت و تریلی بوده است. 20.9 درصد نیز عابر بوده و الباقی موارد نامعلوم ثبت شده اند.

خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 37 درصد موارد خودرو سواری، 13 درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 6.3 درصد وانت بار، 3.9 درصد موتورسیکلت 3.3 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. در مرگ 30.8 درصد موارد نیز خودرویی درگیر نبوده است، مانند چپ کردن، سقوط، دوچرخه سوارها، ماشین حمل مواد سوختی، ماشین های راه سازی و ... .

ضربه به سر، مهمترین عامل مرگ در تصادفات

علت اصلی مرگ 55.7 درصد از افراد ضربه به سر ، 23.1 درصد شکستگی های متعدد و 6 درصد به دلیل خونریزی بوده است.

همچنین محل فوت 54 درصد از افراد در محل حادثه، 8 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 37 درصد از افراد در بیمارستان بوده است

