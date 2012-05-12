به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان پیش از ظهر امروز با حضور در محل برگزاری تمرینات تیمهای نوجوانان، زیر 22 سال و فوتبال ساحلی، دقایقی با بازیکنان و کادرفنی این تیمها گفتگو کرد.
کفاشیان که به همراه فریدون معینی و ملامحمد سر تمرینات تیم نوجوانان حاضر شده بود، خطاب به بازیکنان این تیم گفت: "با توجه به قهرمانی در تورنمنت قزاقستان و همینطور میزبانی که ایران بدست آورده است و گروهی که در آن قرار گرفتهاید، انتظار داریم به جام جهانی صعود کنید و مقامی درخور نام فوتبال ایران در آسیا بدست بیاورید."
وی اضافه کرد: " با توجه به اینکه سرمربی تیم نوجوانان علی دوستیمهر است و 4 سال پیش قهرمانی را با ایران بدست آورده و در جام جهانی نوجوانان هم عملکرد خوبی داشته، جامعه فوتبال و مجموعه فدراسیون فوتبال انتظار دارد که تیم نوجوانان فعلی هم تاریخ را تکرار کند و این بار حتی نتیجهای بهتر از دوره قبل بگیرد زیرا میتواند جزو بهترینها در جام جهانی هم باشد. فدراسیون فوتبال هم سعی میکند همه امکانات را برای موفقیت تیم نوجوانان ایران فراهم کند."
در پایان کفاشیان و معینی عکسی به یادگار با تیم نوجوانان انداختند. سپس رئیس فدراسیون فوتبال در محل تمرینات تیمهای زیر 22 سال و تیم ملی فوتبال ساحلی بازدید کرد و گفتگویی هم با بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی داشت و برای آنها هم در رقابتهای المپیک ساحلی چین که ماه آینده برگزار میشود، آرزوی موفقیت کرد.
کفاشیان همچنین گفت: "در دورههای پیش قهرمانی آسیا همیشه تا مرحله نیمه نهایی صعود کردهاید اما به فینال راه نیافتهاید و مقامهای سوم بسیاری گرفتهاید. این بار امیدواریم با سرمربیگری خوب مارکو اکتاویو در چین موفق شوید که به فینال برسید و مدال برنز دوره قبل را در عمان به مدال طلا تبدیل کنید."
نظر شما