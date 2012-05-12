حجت الاسلام محمد غفوری در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان اهمیت الگوپذیری ازسیره حضرت زهرا (س) گفت: اگرچه درجامعه ما درباره سیره این بانوی بزرگواربسیارصحبت میشود اما درعمل خیلی دراین زمینه کارنکردهایم.
کارشناس گروه سیره اهل بیت با انتقاد ازکاستیهای پژوهشی دراین زمینه افزود: حضرت زهرا (س) درخانه وحی بزرگ شدند وخود نیزمعصوم بودند، به همین دلیل قولشان وعملشان هم درجامعه وهم درخانه میتواند الگوی مناسبی برای بانوان باشد.
غفوری ادامه داد: حضرت زهرا(س) با وجود اینکه یک خانم بودند وهمیشه برای بانوان درجامعه محدودیتهایی وجود دارد اما با تکیه برباورها واعتقاداتشان و با رعایت حجاب وعفاف دربسیاری ازعرصههای اجتماعی وسیاسی حضورداشته وحتی فرزندانشان را نیزوارد این حوزه میکردند.
این محقق تاریخ اسلام درهمین باره اضافه کرد: زنان مسلمان درجامعه ما، باید به پیروی ازحضرت زهرا (س) با تکیه براعتقادات وباورهایشان وبراساس تعریفهایی مشخص درجامعه حضوریابند، اما درحال حاضردربسیاری ازعرصهها اززنان به عنوان ویترین وابزار استفاده میشود.
وی درپایان اظهارداشت: حضورغیرضروری درجامعه واقعا میتواند برخلاف شئون اسلامی باشد و یقینا ایشان نیز این را نمیپذیرند، چراکه حضورزنان باید عقیدتی والبته موجه باشد.
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