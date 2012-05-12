به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس گروهی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی زیر نظر بابک برزویه از 23 تا 30 اردیبهشت در گالری هنر شماره 1، فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

مینا کرمی، زینب کوهیار، افسانه علیرضایی، پریدخت اصباح، سپیده صدفی، محدثه موسوی، بهنوش منصوری، نیلوفر فیاض، محسن بادران، رونا میرمخلصونی، سیمین شاکری، فریماه محمودی، فرناز بخشی، سیمین شاکری، بهاره مقیمیان، مهدی زارعی، علی صراف، محسن مازندرانی، پریسا طاولی، دلارام سماعی پور، ماندانا محمدی و بهزاد استادیان شرکت کنندگان در این نمایشگاه عکس هستند.

این نمایشگاه امروز 23 اردیبهشت ماه افتتاح می‌شود و ساعت بازدید از آن برای عموم 10 صبح تا 19 عصر است.

فرهنگسرای ارسباران در خیابان دکتر شریعتی، خیابان جلفا واقع است.