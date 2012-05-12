کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین همایش بین المللى و سالانه مهندسی مکانیک ایران با هدف گسترش مرزهای دانش و فناوری و به وجود آوردن فرصتی برای تبادل آخرین و جدیدترین اطلاعات و دستاوردهای علمی میان محققان، متخصصان و اندیشمندان صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشی ایران و جهان در روزهاى ۲۶ الی ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار می شود.

بیستمین همایش بین المللى و سالانه مهندسی مکانیک ایران برداشتن گامهایى موثر براى تعالی و ترقی کشور و بررسی راهکارهاى توسعه و بهبود رشته مهندسى مکانیک به عنوان سرچشمه مهندسی از دیگر اهداف این همایش است.

مکانیک جامدات، دینامیک ارتعاشات وکنترل،مکانیک سیالات،ترمودینامیک وانتقال حرارت، انرژی و محیط زیست، بیومکانیک میکرو ونانومیکانیک، طراحی وساخت، گزارش های علمی وصنعتی مربوط به نیازهای توسعه ای وکاربردی محورهای تخصصی بیستمین همایش بین المللى و سالانه مهندسی مکانیک ایران را تشکیل می دهند.

برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف، نمایشگاههای تخصصی، میزگرد و سخنرانی های کلیدی، ارائه گزارش و طرح های صنعتی جدید،بازدید از نیروگاه انرژی خورشیدی شیراز از جمله برنامه های بیستمین همایش بین المللى و سالانه مهندسی مکانیک ایران است.

بیستمین همایش بین المللى و سالانه مهندسی مکانیک ایران با همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، پارک علم و فناوری استان فارس برگزار می شود.