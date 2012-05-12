تجلیل از خانواده بانوی شهیده مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه قاسمی طوسی ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سوم خرداد در استانداری افزود: این بانوی شهیده اهل استان مازندران بوده که با اجرای این مراسم، گامی اساسی در جهت ارج نهادن به مقام شامخ زنان شهید در دفاع مقدس ایفا می شود.



وی اظهار داشت: به منظور آشنایی بیشتر جوانان، دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های دفاع مقدس ضروری است روایان دفاع مقدس به مدارس و دانشگاههای مازندران اعزام شوند.



قاسمی طوسی با اشاره به اینکه از خانواده شهیده بانو مجتهدی در مراسمی با حضور استاندار مازندران تجلیل می شود، تصریح کرد: این اقدام همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه برخی بانوان استان با خانواده های شهدای پژاک مازندران در سال 90 در ایام حماسه خرمشهر دیدارمی کنند، یادآور شد: در این ایام از مولفان برجسته ساری که در حوزه آزادسازی خرمشهر خدماتی ارائه داده تجلیل می شود.



قاسمی طوسی گفت: بازدید از پارک موزه دفاع مقدس، برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع دفاع خرمشهر با همکاری شهرداری ساری در این ایام انجام می شود.



علی پیرفلک، فرماندار قائم شهر با اشاره به نامگذاری یکی از خیابانهای قائم شهر به نام سوم خرداد افزود: تجلیل از 26 شهید قائم شهری حماسه سوم خرداد در این ایام برگزار می شود.



وی با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدای سوم خرداد از برنامه های این کمیته در قائم شهر است، اظهار داشت: دیدار از آسایشگاه جانبازان مازندران انجام می شود.



فرماندار قائم شهر با اشاره به فضاسازی مناسب شهری و روستایی در ایام آزادسازی خرمشهر افزود: اکران فیلم دفاع مقدس در این روزها در قائم شهر صورت می گیرد.



یدالله اکبرزاده، فرماندار آمل با اشاره به افتتاح پنج پروژه شهری همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در آمل گفت: این پروژه با صرف اعتباری معادل 40 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.



وی افزود: کتابخانه دابودشت آمل نیز در ایام گرامیداشت آزادسازی خرمشهر به بهره برداری خواهد رسید.