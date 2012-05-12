تنیس قم برای حضور در لیگ برتر به امکانات و حامی مالی نیاز دارد

سیدمقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان قم آخرین بار در سال 1388 در مسابقات لیگ برتر تنیس باشگاه های کشور دارای نماینده بود اما از آن سال به بعد در لیگ های دسته اول و دوم حضور داشته ایم.



وی ادامه داد: قم در تنیس استانی غنی و موفق است زیرا سال گذشته تیم تنیس مردان قم موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی کشور شد و به لیگ دسته اول راه یافت، ضمن اینکه امسال تیم تنیس بانوان قم با کسب مقام سوم جواز صعود به لیگ دسته اول را به دست آورد.



مشکلات مالی مانع بزرگ بر سر راه تنیس قم



دبیر هیئت تنیس استان قم یکی از موانع بر سر راه تنیس قم را مشکلات مالی عنوان کرد و بیان داشت: این مشکل سبب شده است که نتوانیم در لیگ برتر صاحب نماینده باشیم اما امیدوارم تلاش های هیئت برای یافتن حامی مالی مناسب به نتیجه برسد.



وی ابراز کرد: با توجه به ظرفیت غنی و پتانسیل ارزشمندی که در تیم قم وجود دارد، شرایط خوبی برای حضور در لیگ برتر تنیس باشگاه های کشور داریم، زیرا تنیسورهای مستعدی در قم فعالیت می کنند و فقط نیاز به امکانات و حمایت مالی دارند.



خاتمی در ادامه به برگزاری دومین جلسه سازمان لیگ تنیس کشور در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: دومین جلسه سازمان لیگ فدراسیون تنیس در سال ۱۳۹۱ با حضور اعضای هیئت رئیسه آن در محل سالن جلسات فدراسیون برگزار شد تا در خصوص لیگ های سال جاری تصمیم گیری شود.



وی یاد آور شد: با برنامه ریزی سازمان لیگ تنیس کشور، این جلسه با حضور شایسته رئیس فدراسیون و رئیس هیئت رئیسه سازمان لیگ، علی اصغر غمناک رئیس سازمان و دیگر اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ برگزار شد و هر تصمیمی که مرتبط با هیئت های استانی باشد به زودی اعلام خواهد شد.



بحث و تبادل نظر اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ در خصوص لیگ برتر



دبیر هیئت تنیس استان قم اضافه کرد: در این جلسه رئیس فدراسیون بر پویایی لیگ های تنیس کشور و مسابقات در سال ۱۳۹۱ تاکید کرد و حضور جوانان و نوجوانان و آینده سازان تنیس کشور را از الویت های مد نظر فدراسیون در این رابطه دانست.



وی افزود: رئیس فدراسیون تنیس با توجه به بحث استعدادیابی و جوانگرایی در تنیس کشورمان، خواستار برپایی لیگ رده سنی نوجوانان شد تا از این طریق فضایی برای شکوفایی استعدادهای نوجوانان کشورمان ایجاد شود.



خاتمی عنوان داشت: همچنین رئیس فدراسیون تنیس کشورمان بر فعال کردن هیئت های استان ها در خصوص میزبانی مسابقات تاکید کرد و افزود استان ها مستلزم هستند که مدیرانی را جهت برگزاری این رقابتها پرورش دهند .



وی ادامه داد: در این جلسه نحوه برگزاری رقابت های لیگ برتر تنیس آقایان باشگاه های کشور در سال ۱۳۹۱ مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ قرار گرفت و نحوه برگزاری مسابقات به تصویب رسید.