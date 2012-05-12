  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

سه مجموعه خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یزد ساخته می شود

سه مجموعه خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یزد ساخته می شود

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از بهره برداری از 2 واحد خوابگاهی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 3 مجموعه خوابگاهی در حال ساخت داریم که یک واحد خوابگاهی تا پایان اسفندماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا رحیمی با اشاره به 20 واحد خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سطح استان یزد اظهار داشت: خوشبختانه از نظر خوابگاه هیچ گونه مشکلی نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت و تعداد خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: 3 مجموعه خوابگاهی با سفر هیات دولت و سفر مقام معظم رهبری در حال ساخت داریم و همچنین یک واحد خوابگاهی به نام خوابگاه حضرت علی اکبر با مشارکت و اختصاص اعتبارات شرکت نفت استان با ظرفیت 130 نفر تا پایان اسفندماه جاری به بهره برداری می رسد.

دکتر رحیمی ضمن اشاره به کلنگ زنی 2 واحد خوابگاهی در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد و افزود: این دو واحد خوابگاهی به نامهای حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین (ع) تا فروردین ماه 92 مورد بهربرداری قرار می گیرد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: هفته خوابگاهها، با هدف توجه و تمرکز بیشتر بر مسائل خوابگاههای دانشجویی، جمع بندی مشکلات موجود و برنامه ریزی هدفمند و مشخص، ایجاد تعامل و هماهنگی با سازمانها، جلب مشارکت های مردمی و نهادهای شهری در راستای مرمت و توسعه خوابگاههای دانشجویی از 22 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1600230

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