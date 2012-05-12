بسیج سازندگی قزوین قابلیت اجرای طرح های بزرگ را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی با استانداری قزوین ظهر شنبه در مراسمی با حضور سردار سالار آبنوش فرمانده تیپ صاحب الامر، سرهنگ توکلی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان، منوچهر حبیی معاون امور عمرانی استانداری قزوین، اسلامی صدر مدیرکل دفتر امور شهری و احمدی مدیرکل دفتر امور روستایی در محل استانداری قزوین امضاء شد.



منوچهر حبیبی در هنگام امضاء این تفاهم نامه همکاری اظهارداشت: بسیج نهادی فراگیر و گسترده است که در سالهای گذشته و دوران جنگ و سازندگی بخوبی امتحان خود را پس داده است و در شرایط کنونی هم می تواند نقش آفرین باشد.



وی افزود: حضور بسیج در مناطق محروم و دورافتاده نوید بخش فعالیتهای عمرانی است و در ارائه خدماتی مانند گاز، آب، برق، راه، ساخت مدرسه و مسجد این نیروهای مخلص می توانند مشارکت جدی داشته باشند.



معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: استان قزوین با داشتن 368 دهیاری، 24 شهر و 800 روستا که 600 روستای آن دارای جمعیت بیش از 20 خانوار است مناطق صعب العبور و محرومی هم دارد که بسیج در خدمت رسانی به این مراکز می توان پیشگام باشد.



حبیی یادآورشد: کار بسیج اعتقادی است و به رفاه و آسایش مردم می اندیشد و در این راستا با شناسایی و معرفی عرصه ها کار و تامین اعتبار لازم می توان از ظرفیت خوب این نهاد مردمی برای توسعه استان استفاده بیشتری کرد.



حبیبی گفت: بسیج سازندگی استان قزوین توانمندی و ظرفیت بسیار بالایی دارد و بزودی کارهای بزرگی با این نهاد مردمی در استان آغاز خواهد شد.



در این مراسم تفاهم نامه بسیج سازندگی و استانداری قزوین توسط منوچهر حبیی معاون عمرانی استاندار و سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان امضاء شد.