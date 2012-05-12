اردیبهشت سوم و تکالیف ما/مطالباتی که هنوز عملی نشده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح‌ها و پروژه ‌های سفر یکی پس از دیگری افتتاح و مردم از نتایج و دستاوردهای سفر بهره‌مند می‌ شوند و دستگاه‌ها و نهادهای اداری و فرهنگی نیز حسب وظیفه اداری و تشکیلاتی پروژه‌ ها را پیگیری و به سرانجام می ‌رسانند و گزارش آن را به مردم و مسئولان ارائه می کنند و در کنار این مهم سخنان رهبری و تصاویر استقبال باشکوه و به یاد ماندنی مردم از خورشید ولایت هم با سلیقه‌ های مختلف تهیه و در دسترس قرار گرفته است.

با فرا رسیدن اردیبهشت هر سال، ستادی تشکیل و گرامیداشت این حماسه بزرگ را در دستور کار قرار می‌دهد. دستگاه‌های نظارتی و پشتیبانی نیز جلساتی تشکیل داده و روند پیشرفت مصوبات سفر را رصد می کنند و آنچه ذکر شد سرفصل برنامه‌هایی است که هر سال برای گرامیداشت اردیبهشت معطر در استان کردستان تدارک دیده می ‌شود که البته در اقدامی در خور تحسین و قدردانی است اما با آنچه که باید باشد فاصله بسیار دارد چرا که در این میان اهداف واقعی و لایه‌های عمیق سفر مورد غفلت قرار گرفته و ما خود را مشغول کارهای ویترینی و تزیینی کرده ایم.

اشکال کار اینجاست که ما آثار و دستاوردهای‌ سفر تاریخی و تاریخ ساز رهبری را فقط در چند هزار پروژه و مصوبه خلاصه کنیم و ابعاد معنوی و عمقی آن را قربانی ابعاد فیزیکی و لایه‌های بیرونی آن کنیم که این کار خطای بزرگی است .اشکال اینجاست که با تشکیل ستاد‌های عریض و طویل و مقطعی نگاه به سفر را از نگاهی معنوی و محتوایی به نگاهی شکلی و صوری تغییر داده و سفر رهبری را که در قامت ولایت امر مسلمین و مرجعیت معنوی و شرعی دنیای اسلام و مظهر تقوی و فضایل اخلاقی و ارزش‌های شرعی و دینی است را با برپایی برنامه‌های دور از شان همچون، جشنواره‌های محلی موسیقی و مجالس جشن شبانه با طعم موسیقی‌های کذایی و برنامه‌های آنچنانی گرامی می ‌داریم.

اشکال اینجاست که مسول محترمی خبر از برگزاری 850 ویژه برنامه سومین سالگرد سفر می ‌دهد در حالی که کمتر از 10درصد آن مستقیم و حتی غیر مستقیم به سفر و البته آن ‌هم بعد ظاهری سفر بر می ‌گردد. اگر در این باوریم با جابجایی زمان برنامه‌ها و یا تلفیق مناسبت‌ ها و برگزاری برنامه‌های حجیم هرچند غیر مرتبط با موضوع همچون برگزاری همایش زکات، جشنواره موسیقی محلی، همایش زن، تولید ملی، یادواره شهدای روحانی که هریک در فضای زمانی غیر از اردیبهشت معطر و یا تحت عناوینی همچون هفته زن، سال تولید ملی و غیره هم قابلیت اجرا دارد ویژگی‌های اردیبهشت معطر تبیین می‌شود، سخت در اشتباهیم.

بزرگداشت سفر تنها با تدارک و ادعای صدها به اصطلاح ویژه برنامه حاصل نمی ‌شود بلکه این امر ابتدا به شناخت دقیق ویژگی‌های اردیبهشت معطر، عزمی جدی، نگاهی ژرف ‌اندیشانه و حرکتی مستمر و دغدغه‌ مندانه نیاز دارد و در کنار این مهم اردیبهشت معطر بیشتر از ستادی مقطعی به قرارگاهی فکور، اندیشمند و عمل‌گرا نیاز دارد و استان کردستان بیش از برنامه‌های ویترینی به طرح‌های زیرساختی و تحول‌گرا نیازمند است.

اکنون پس از سه سال وقت آن رسیده است از خود سوال کنیم، اگر سفر رهبری را به درستی نقطه عطفی در تاریخ کردستان و سرفصل تحول همه جانبه در استان به شمار می‌ آوریم چه اقدام عملی برای تحقق لایه‌ های واقعی و بنیانی سفر و ایجاد تحول همه جانبه برداشته‌ایم؟

با خود بیندیشیم، رهبر فرزانه انقلاب بر فرهنگی بودن استان تاکید کرده و ضرورت گذر از نگاه امنیتی به نگاه فرهنگی را به صراحت مطالبه فرمودند، اکنون پس از سه سال چه گام‌های عملی برای تقویت شاخص‌ های فرهنگی و جبران موارد کم برخوردار و تغییر عملی نگاه از امنیتی به فرهنگی برداشته شده است؟

مقام معظم رهبری خط قرمز نظام اسلامی را به روشنی تبیین و تشریح فرمودند و هرگونه اقدام و فکری برای ایجاد اختلاف و جدایی بین شیعه و سنی را توطئه دشمن و عامل آن را مزدور دشمن اعلام فرموده و این مطلب را به عنوان سیاست کلی نظام ابلاغ کرده و خواستار اقدامات عملی برای تعمیق و نثبیت وحدت و انسجام در استان برای تضمین ابهت کشور عنوان کردند، اکنون فراتر از برخی فعالیت‌های عمومی، پس از سه سال چه گزارش روشن، مستند و مبتنی بر اصول برنامه‌ ریزی برای تحقق این مطالبه اساسی وجود دارد؟

رهبری بارها نگرانی خویش را از وضعیت اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان ابراز نموده و با جدیت و قاطیت خواستار حل و فصل آن شدند.

معظم‌ له برجسته کردن یاد شهیدان و حفظ خاطره آنها و حفظ احساس افتخار به یاد و نام شهیدان را به ما تکلیف فرمودند، در فرازی دیگر تقویت درونی، علمی، اقتصادی، نوآوری، فناوری و از همه بالاتر تقویت ایمانی جامعه و به خصوص جوانان رامطرح فرمودند. برای رفع این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها چه کرده‌ ایم؟

با مروری بر دیگر فرازهای سخنان رهبر عزیز، مطالبلت حکیمانه دیگر ایشان که مبتنی بر نیاز های واقعی و اساسی استان است‌ را می توان در موارد زیز مشاهده کرد:

- مانوس شدن علما و روحانیون با صحیفه سجادیه

- نهادینه شدن و تثبیت محبت به اهل بیت‌(ع) به ویژه حضرت زهرا(س)

- ایجاد روحیه قدردانی از حاکمیت نظام اسلامی به ویژه بین علما و روحانیون

- شناسایی راه‌های نفوذ دشمن در ذهن جوانان و مواجهه با دشمن در حوزه تفکر و احساس جوانان توسط علما و روحانیون

- توجه علما و روحانیون به عنوان مزرداران عقیده به پیشرفت انتقال فکر و تطبیق با زمان و آمادگی ‌آنان برای پاسخگویی به شبهاتی از جنس روز

- توجه به نخبگان استان و بهره‌ برداری از نظرات خوب آنان در تصمیم‌ گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها

- توجه نخبگان کرد به انتقال این حقیقت که نظام جمهوری اسلامی با نگاه تبعیض آمیز و تعصب آمیز به نقاط مختلف کشور نمی ‌نگرد

- اهتمام مسئولان به رفع مشکلات و عقب ماندگی‌های مطرح شده توسط نخبگان و دانشجویان و اساتید در دیدار با رهبری

اهتمام به رسیدن استان کردستان به جایگاه مناسب خودش در مجموعه میهن اسلامی

- تبیین دستاوردهای بزرگ نظام اسلامی به عنوان یک حقیقت بدیع و روشن توسط نخبگان استان

- پیگیری بحث نخبه پروری توسط دستگاه ‌های دولتی و نخبگان

- هوشیاری نخبگان استان در خصوص عدم غفلت از توطئه‌ های دشمن

- استفاده از توانمندی عشایر به عنوان استعداد‌های درخشان و برجسته در تامین امنیت استان

- توسعه خدمات، کارهای آموزشی و سواد و معلومات بین آحاد مردم

- توجه به نسخه‌های اسلامی، ملی و بومی در مدیریت کشور و پرهیز از انتخاب نسخه‌های بیگانه نوشته شده

- توجه به سرمایه‌ گذاری و و ایجاد اشتغال برای جلوگیری از ورود جوانان به قاچاق و راه ‌های غیر‌منطقی و غیر‌مشروع

- توجه به مسئله قاچاق به عنوان یک بلا و ویروس به شدت فلج کننده

- اجرایی کردن پیشنهادات و نظرات مطرح شده توسط دانشجویان و اساتید در دیدار با رهبری

- جدیت در پیدا کردن مدل بومی پیشرفت متناسب با شرایط استان

- پیگیری تدوین خدمات متقابل کرد و ایران بر اساس الگوی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری

- پیگیری و حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه بیجار

- ایجاد روحیه قدردانی مردم بیجار نسبت به شهر خودشان

- پرهیز از مهاجرت از بیجار و ماندن در آن و آباد کردن شهر

- پیگیری جدی و عملیاتی کردن مصوبات سفر با سرعت لازم

- توجه به استفاده، بهره ‌برداری و به فعلیت رساندن زبان کردی، استعدادهای علمی و هنری جوانان و استعدادهای ورزشی استان به عنوان ثروت ملی

- حمایت از نخبگان و استعدادهای خوب استان

- پایداری عمیق ‌تر کردن امنیت استان

- فعالیت جدی شورای توسعه غرب کشور با رویکرد همه جانبه ‌نگری، توجه کامل به واقعیات و استفاده از نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی به طور مستمر

با مواردی که ذکر شد مشخص می شود هنوز کارهای انجام نشده و بر زمین مانده در موضوع سفر رهبری به استان بسیار است و باید به جای سرگرم شدن به کارهای تزیینی مطالبات رهبری را با عمق ‌نگری و ژرف‌ اندیشی حداکثری دنبال کرد و یکایک آنها را عملیاتی کرد. بی‌تردید کلید توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه استان در نگاه عمل‌گرا و متوازن به بیانات و منویات رهبری نهفته است و بی‌ توجهی به‌ این حقیقت ما را در پیشگاه رهبری، شهدا و مردم شرمنده می کند و در نهایت یادمان باشد نظام و رهبری حداکثر عنایت و لطف را به استان مبذول داشته‌اند، اینک ماییم و مسئولیتی بزرگ و حساس و پاسخی درخور برای آینده کردستان.

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حجت الاسلام مسعود صفی یاری

