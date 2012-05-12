بانوان شاغل در شهرداری باقرشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر شنبه با حضور شهردار و دیگر کارکنان شهرداری باقرشهر به میمنت ولادت دخت نبی اکرم(ص) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر برگزار شد.

شهردار باقرشهر در این مراسم ضمن تبریک این روز به تمامی بانوان گفت: برای بانوان ما مایه بسی افتخار است که روز زن مصادف با میلاد با سعادت برترین و والاترین بانوی عالم است و نامگذاری این روز به نام آنان وظیفه بانوان را سنگین تر کرده است.

جمشید سعادتمند به نقش زنان در برهه های مختلف به خصوص هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران و حضور فعال آنان اشاره کرد و افزود: تاریخ انقلاب مشارکت و نقش آفرینی زنان را از یاد نخواهد برد.

مردان و زنان مؤمن عفاف و وقار را از پاره تن پیامبر(ص) آموخته اند

وی بیان کرد: امروز مردان و زنان مؤمن، عفاف و وقار را از پاره تن پیامبر اعظم(ص) آموخته اند و کلام ایشان را که نشانگر عزت و سرافرازی ماست، به ما آموخته اند.

این مسئول حضور پرشور و نقش بی بدیل بانوان در عرصه های مختلف جامعه را انکار ناپذیر توصیف کرد و ادامه داد: زنان نقش مهمی در تربیت و تشویق نیروهای مبارز، انقلابی و حمایت از همسران و فرزندان خود برای به ثمر نشاندن انقلاب نیز به درستی ایفای نقش کردند.

معاون مالی اداری شهرداری باقرشهر نیز در این مراسم ضمن تبریک اینروز به بانوان شاغل در شهرداری، به مقام زن و جایگاه مقدس زنان در اسلام و نظام اسلامی اشاره کرد و خطاب به آنان گفت: بانوان با الگو گرفتن از فاطمه زهرا(س) با عزم و اراده جدی نسبت به پرورش و تربیت نسلهای آینده تلاش می کنند و مهربانی و عطوفت را به آنان می آموزند.

بهروز علافی افزود: بانوان با حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی وارد می شوند و به نحو احسن از عهده کارها بر می آیند.

وی ضمن تقدیر از عملکرد مثبت بانوان، از آنها خواست تا با اخلاق خوش و رعایت ضوابط الگوی مناسبی برای دیگران باشند.

در این مراسم تعدادی از بانوان در خصوص تحقق مطالبات و برخی مشکلات بانوان شاغل در شهرداری مطالبی را عنوان داشتند و مسئولان شهرداری در زمینه بررسی و برطرف کردن آنها قول مساعد دادند.

گفتنی است در این مراسم با اهدای لوح و هدایایی از بانوان شاغل تقدیر و تشکر شد.