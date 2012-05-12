دلجویی نائب رئیس فدراسیون از خانواده بسکتبالیست فقید آملی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سلیمانی نائب رئیس فدراسیون و محمد بچیرویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال روز شنبه با حضور در آمل، از خانواده مرحوم محمد حسین حق شناس، بسکتبالیست نوجوان این شهر دلجویی کردند.



در این دیدار که در منزل مرحوم حق شناس انجام شد، نائب رئیس فدراسیون بسکتبال، به نمایندگی از جامعه بسکتبال کشور، مراتب تاسف و تاثر فدراسیون و جامعه بسکتبال را به اطلاع خانواده داغدار آن مرحوم رساند.



بهمن سلیمانی گفت: خبر مرگ محمد حسین حق شناس، نوجوان 15 ساله آملی در حین تمرین غم انگیز و دردناک بود و امیدواریم دیگر شاهد چنین حادثه های تلخ در ورزش کشور نباشم.



محمد حسین حق شناس که حدود 15سال سن داشت و عضو تیم بسکتبال شهرستان آمل بود، هفته گذشته در محل تمرین تیمش دقایقی پس از گرم کردن و تمرین اولیه بر روی زمین افتاد و دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.



این بازیکن در سالهای گذشته از رده نونهالان به رده نوجوانان صعود کرده بود و با پیشرفت های قابل توجه خود سه بار از سوی کادر فنی تیم های ملی نونهالان و نوجوانان به تیم ملی دعوت شده بود.





