به گزارش خبرگزاری مهر، «خیابانی که حوصلهاش سر رفت» شامل 30 داستان کوتاه نوجوان، نخستین کتاب از مجموعه« قصههای جورواجور» است که توسط زهرا حیدری جمعآوری شده و در حجمی حدود 500 صفحه منتشر میشود.
زهرا حیدری نویسنده و دبیر مجموعه «قصههای جورواجور» با بیان اینکه کار روی انتشار کتاب «قصههای جورواجور» از دو سال پیش آغاز شده است، اظهار داشت: مجلات و مجموعه داستانهای نوجوان که در گذشته توسط حوزه هنری منتشر میشد، دارای تک قصههایی بود که بعدها هیچ گاه منتشر نشدند، اما از آنجا که به لحاظ زیبایی شناسی قابلیت بالایی دارند، تصمیم گرفتیم بعد از سالها دوباره آنها را در قالب یک مجموعه داستان منتشر کنیم.
حیدری افزود: بخشی از این داستانها با جستجو در این مجلات و مجموعه داستانهای نوجوان تهیه شد و بخشی هم داستانهایی هستند که از نویسندگان مختلف جمع آوری شده است.
وی درباره چگونگی گزینش آثار گفت: این داستانها در چند مرحله غربال شده است. در مرحلهی اول داستانهایی که در طی این سالها در قالب کتاب یا مجموعه داستان مجدداً چاپ شدهاند، کنار گذاشته شد. در مرحله بعد از آنجا که این داستانها مربوط به دهههای گذشته بود، در فرآیند انتخاب سعی بر این بود داستانهایی گزینش شود که به فضای فکری نوجوان امروزی نزدیک باشد.
این نویسنده گفت: علاوه بر داستانهای قدیمی، در این مجموعه همچنین داستانهایی از نویسندگان نوقلم که اثر آنها به تأیید شورای کارشناسی دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری رسیده، دیده میشود.
حیدری درباره درونمایه این داستانها اظهار داشت: درونمایه و مضامین این داستانها مختلفاند و موضوعاتی چون جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی، روستا و ... را شامل میشود.
وی افزود: اگرچه این داستانها ویژه گروه سنی نوجوان است، اما میتواند برای مخاطب بزرگسال نیز نوستالوژی داشته باشد.
دبیر مجموعه «قصههای جورواجور» درباره این پروژه ادبی گفت: سعی شده در مجموعه قصههای جورواجور، داستانهای متنوعی در کنار هم چیده شود تا نوجوانان بتوانند منبع خوبی برای داستانخوانی در اختیار داشته باشد.
حیدری در پایان اظهار امیدواری کرد، تا پایان امسال دومین کتاب از مجموعه «قصههای جورواجور» آماده انتشار شود.
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