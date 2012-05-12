به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه والیانی افزود: ماماهای استان اصفهان توانسته‌اند رتبه اول مامایی را در کشور به خود اختصاص دهند.

وی از ورود مجله پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی به ISI خبر داد و افزود: مقالات و پژوهش‌های ماماهای کشور در کنگره بین المللی رتبه اول را کسب کرده است.

رئیس جمعیت مامایی استان اصفهان ضمن بیان برگزاری کارناوال سلامت مادران برای سومین بار در استان ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آتی بتوانیم این برنامه را در کل کشور اجرا کنیم.

وی شعار امسال استان را از سوی جمعیت مامایی: "همدلی، تعهد و توانمندی ماماها ضامن کاهش سزارین استان" عنوان کرد و افزود: شعار جهانی روز مامایی این است که «جهان بیش از پیش نیاز به خدمات ماما دارد.

والیانی ضمن بیان برخی مسائل پیش‌روی در حیطه کاری مامایی گفت: امسال به مناسب گرامیداشت روز ماما، علاوه بر تصویب رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، سند مامایی نیز توسط مقام وزارت رونمایی شد.

وی بیان داشت: ماماها در شاخص‌های مهم بهداشتی و به ویژه سلامت ماداران نقش بسزایی دارند و چون سلامت مادران محور سلامت خانواده است حرفه مامایی از حساسیت و جایگاه بالایی در وزارت‌متبوع برخوردار است.

رئیس جمعیت مامایی استان اصفهان نقش ماماها را بسیار حساس و ویژه معرفی کرد و اضافه کرد: در عرصه سلامت نقش ماما را باید فراتر از زمان تولد و زایمان تعریف کرد زیرا نقش آنها در تمامی حوزه‌های سلامت بسیار حساس و تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه ماما یک تیم جدایی‌ناپذیر در پزشک خانواده است و این موضوع وظیفه شما را مهم‌تر و حساس‌تر می‌کند، ادامه داد: نتیجه و ثمر تلاش و زحمات تک تک ماماهای اصفهان، دانشگاه را در بین سه دانشگاه برتر کشور قرار داده است.

والیانی افزود: امسال سه ماما در اصفهان به عنوان ماما برتر کشوری، 64 مامای نمونه استانی که عبارت است از 25 ماما در حوزه درمان، 35 ماما در حوزه بهداشت (که 10 نفر از آنان ماماهای پزشک خانواده هستند) تقدیر به عمل آمد و همچنین از سه مامای فعال در بخش خصوصی و یک ماما در دانشکده پرستاری و مامایی نیز قدردانی شد.