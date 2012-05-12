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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

در سنندج/

افتتاح جشنواره استانی جابربن حیان/ مشارکت 12700 دانش آموز در جشنواره

افتتاح جشنواره استانی جابربن حیان/ مشارکت 12700 دانش آموز در جشنواره

سنندج - خبر گزاری مهر: دومین جشنواره استانی جابرین حیان در مقطع ابتدایی تمامی مدارس کردستان و با استقبال مناسب دانش آموزان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش ابتدای اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره جابربن حیان اظهار داشت: 12 هزار و 710 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از 771 آموزشگاه در مرحله آموزشگاهی جشنواره شرکت کرده اند.

صدیقه عبدالهی افزود: این جشنواره در چهار مرحله آموزشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود که از 12 هزار و 710 دانش آموز 720 نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند و امروز این تعداد دانش آموزان برای مشخص شدن نفرات برتر در بخش استانی رقابت می کنند.

وی یادآور شد: سنگ بنای پژوهش دانش آموزی، تحقق اهداف دوره ابتدایی، تقویت مهارت های زندگی، شناسایی استعداد ها و موقعیت مناسب برای ارزشیابی توصیفی از جمله مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است که انتظار می رود این اقدامات در راستای تقویت امر پژوهش و تحصیص در آموزش و پرورش موثر باشد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اینکه جشنواره جابربن حیان یک رقابت سالم و هیجان انگیز علمی بین دانش آموزان دوره ابتدای است، گفت: پروژه های علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود میل به یادگیری را در دانش آموزان تقویت می کند.

وی بیان کرد: این جشنواره در پنج بخش طبقه بندی، نمایش علمی مدل ها، نمایش علمی، تحقیق و نمایش علمی و آزمایش برگزار می شود و دانش آموزان در این بخش ها با هم به رقابت می پردازند.

عبدالهی اظهار داشت: انتظار می رود با توجه به رویکرد جدید نظام آموزش و پرورش در کشور این برنامه ها بیش از بیش استمرار یابد تا روح تحقیق و تفکر محوری در دانش آموزان در مرحله ابتدایی پرورش یابد.

وی در پایان یادآور شد: نمایشگاه استانی این جشنواره از 23 لغایت 27 اردیبهشت در مرکز تربیت معلم شهید مدرس سنندج آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 1600248

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