نخستین دفتر کارگزاری منطقه 2 شهرداری یزد بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی اظهار داشت: اولین دفتر کارگزاری منطقه دو شهرداری یزد با شماره 21 در راستای برون سپاری و تسریع در انجام امور پروانه های ساختمانی به زودی افتتاح می شود.

وی افزود: دفتر کارگزاری منطقه دو در بلوار طالقانی، کوچه جنب آتش نشانی به بهره برداری خواهد رسید.

شفیعی در تشریح عنوان 21 برای این دفتر اظهار داشت: شماره دو نمایانگر منطقه شهرداری و شماره یک نشانگر اولین دفتر در منطقه دو است.

مدیران شهری زباله های دره گاهان را جمع آوری کردند

مدیران شهری یزد با حضور در منطقه تفرجگاه دره گاهان تفت اقدام به پاکسازی و جمع آوری این منطقه از زباله کردند.

در راستای فرهنگسازی و حفظ محیط زیست، زباله های منطقه تفرجگاهی دره گاهان توسط مدیران شهری یزد پاکسازی شد.

شهردار یزد با تأکید بر حفظ محیط زیست و نعمتهای خدادادی، مردم را به رعایت پاکیزگی و نظافت شهرها و محیطهای تفرجگاهی سفارش کرد.

حجت الاسلام حمیدرضا مطهریان، سیدعلی محمد میرحسینی و ناصر پارسائیان از اعضای شورای اسلامی شهر، میروکیلی شهردار یزد، احمد زرگرباشی و مجید زرگرباشی از معاونان شهرداری، محمود دهقان مدیر منطقه سه و مدیران عامل سازمانهای پارکها و فضای سبز، مدیریت پسماند، فاوا، میادین میوه و تره بار، اتوبوسرانی، آتش نشانی و خدمات ایمنی، پایانه های مسافربری، عمران و بهسازی و نوسازی همچنین مدیران ادارههای ارزشیابی، روابط عمومی و طرحهای مدیریت توسعه شهرداری از جمله شرکت کنندگان در این کوهپیمایی بودند.

بازدید معاون عمرانی استاندار و فرماندار یزد از میدان میوه و تره بار جدید

حیدر نوروزی و عزیزالله سیفی در بازدیدهای جداگانه ای از میدان میوه و تره بار جدید شهرداری یزد، در جریان روند پیشرفت اجرای این پروژه عظیم قرار گرفتند.

در این بازدیدها روند پیشرفت پروژه و مقوله دسترسی این میدان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این راستا اولین جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان میادین میوه و تره بار و کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد نیز در محل اجرای پروژه برگزار شد که بر نحوه دسترسی میدان و لزوم تسریع در اجرای آن و پیش فروش واحدها و تسهیم سهم طرفین تأکید شد.

معرفی مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای یزد

مشاور شهردار و مدیر دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری یزد با حفظ سمت به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها معرفی شد.

فرامرز رمضانی با توجه به سابقه خدمت در شهرداری تهران، زاهدان و یزد با حفظ سمت به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها منصوب شد.

وی علاوه بر این در سمت های مشاور شهردار و مدیر دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری یزد نیز فعالیت دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد در مراسم معارفه ای که به همین منظور برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: با حضور مهندس رمضانی و همکاری و همدلی مدیران و معاونان مناطق، کیفیت ساخت و سازها در شهر ارتقاء یابد.

رمضانی نیز در این جلسه با بیان راهکارها و شیوه های کاری خود بر هماهنگی هر چه بیشتر بین مناطق تأکید کرد.

از موارد مطرح شده در این جلسه نصب تابلو مشخصات پروژه های در حال ساخت در سطح شهر یزد است.

پیاده سازی و اجرای حسابداری به روش تعهدی در شهرداری یزد

سیستم حسابداری به روش تعهدی با رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به زیرساخت های اجرا شده در سال 89 از بیستم فروردین ماه سال جاری در شهرداری یزد پیاده سازی و اجرا شد.

با بستر سازی اولیه در سال 89 و تبدیل یکپارچه سیستم های جزیره ای موجود به سیستم های یکپارچه و پیاده سازی نرم افزار اداری مالی در شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه، از 20 فروردین ماه سال جاری سیستم حسابداری به روش تعهدی با رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شهرداری یزد پیاده سازی و اجرا شد.

معاون اداری و مالی شهرداری یزد هدف از پیاده سازی این روش را اصلاح نظام مالی موجود در راستای سیاست های مالی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، معرفی کرد و افزود: این روش به صورت کاملاً مجزا و به موازات روش نقدی و بودجه برنامه ای موجود پیاده و اجرا می شود.

محمدرضا پیرنیا گفت: ثبت فعالیت های غیرنقدی در شهرداری علاوه بر امکان محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و عملیات شهرداری و سازمانهای تابعه، راهکاری مطمئن برای برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت توسط مدیران شهری و ابزاری جهت نظارت بهتر در هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری شهر است.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدام کم نظیر که با همت کارشناسان مالی شهرداری و سازمانهای وابسته و با همکاری و پشتیبانی فنی و فکری مدیریت و کارشناسان سازمان فاوا صورت پذیرفته و با برنامه زمان بندی آغاز شده بتواند و شهرداری یزد را به عنوان یکی از شهرهای موفق در زمینه تغییر مبنای نقدی به تعهدی و پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد معرفی کند.

افتتاح سیستم نظارت تصویری پایانه مسافربری یزد

سیستم نظارت تصویری سازمان پایانه مسافربری یزد با حضور رئیس شورا و اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر، شهردار یزد، مدیرعامل سازمان پایانه مسافربری، کارشناسان شهرداری و خبرنگاران افتتاح شد.

مدیرعامل سازمان پایانه مسافربری یزد در این مراسم نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری را اقدامی ارزنده در راستای افزایش کنترل و امنیت پایانه ذکر کرد و گفت: کل فضای پایانه مسافربری یزد با هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال زیر پوشش نظارت تصویری قرارگرفته است.

ساختمان پایانه مسافربری یزد با مساحت 14هزار مترمربع در زمینی به وسعت 60 هکتار احداث شده و در حال حاضر به وسیله 130 دستگاه اتوبوس مبادرت به نقل و انتقال مسافران در سطح کشور می کند.

این پایانه ظرفیت 1200دستگاه اتوبوس را داراست.