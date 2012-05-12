اقدامات اولیه برای اجرای برنامه پزشک خانواده در کردستان فراهم است

فرزام بیدارپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده گفت: این برنامه در راستای قانون پنجم توسعه و با توجه به اهمیت موضوع سلامت آحاد مردم به عنوان یک بحث در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و ارتقای سطح سلامت مردم از مهمترین اهداف در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اهمیت اجرایی کردن طرح های سلامت در سطح جامعه افزود: این برنامه با تاکید بر سلامت مردم در مناطق شهری شروع به کار می کند خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در این برنامه کشوری متخصصان پزشکی خانواده، پزشکی اجتماعی، داخلی و اطفال با گذراندن دوره کوتاه مدت بازآموزی تطبیقی می توانند به عنوان پزشک خانواده در نخستین سطح خدمات عهده دار ارائه و مدیریت خدمات سلامت سطح اول باشند.

دبیر ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع درمناطق شهری استان کردستان در ادامه تامین جامعیت، تداوم خدمات، مدیریت سلامت، تحقیق و هماهنگی با سایر بخشها را از مسئولیت های پزشک خانواده بر شمرد و گفت: هر پزشک خانواده موظف است دو هزار و500 نفر جمعیت تحت پوشش داشته باشد و کلیه خدمات بهداشتی درمانی طبق بسته های خدمتی به این افراد ارائه شود.

بیدارپور اضافه کرد: در کنار پزشک خانواده، نیروهای ماما، کارکنان تغذیه و روانشناس نیز مطابق دستورالعمل به ارائه خدمت می پردازند.

وی یادآور شد هر فرد مؤظف است به پزشک خانواده ای که در نزد وی ثبت نام کرده است مراجعه کند و ارجاع وی به متخصصان با اجازه پزشک خانواده انجام می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: انتظار می رود با این اقدام از بار مراجعات بی ‌مورد مردم به پزشکان متخصص و اورژانس ‌ها کاسته شود و زمینه برای تقویت ارتباط بین مردم و پزشکان خانواده فراهم شود.

وی عنوان کرد: برنامه کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع مناطق شهری با همکاری مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صاحب نظران برنامه ریزی شده است و بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد با این برنامه همسو هستند.

وی در پایان تشکیل ستاد اجرایی استان، کمیته فرهنگی، تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته آمار و فناوری اطلاعات، کمیته ساماندهی، تامین و توزیع منابع مالی و ساختار، کمیته آموزش و مدیریت نیروی انسانی و کمیته پایش و ارزشیابی، برگزاری همایش یک روزه برای مدیران ارشد ادارات و سازمان های ذیربط، برگزاری جلسه با استاندار کردستان به عنوان رئیس ستاد راهبردی استان و تدوین برنامه عملیاتی اجرای برنامه از مهمترین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای آمادگی برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری این استان است.