چاپ 100 عنوان رمان و نمایشنامه توسط کانون پرورش فکری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: هشتاد نفر نویسنده در سراسر کشور، 100 عنوان رمان و نمایشنامه را در قالب کودک و نوجوان تهیه و چاپ کردند.



وی افزود: تعداد چهار عنوان کتاب برای اولین بار به زبان خارجی و چهار عنوان کتاب خارجی به صورت فارسی ترجمه می شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه لازم است در کتابها، رمانها و نمایشنامه های کودکان و نوجوانان از آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی استفاده شود افزود: توجه به ادبیات کودک در رمان و بازیهای کودکانه و انیمیشن می تواند کمک بزرگی به این اقشار کند.

رضایی گفت: رکن اول در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مربیان کانون هستند و دومین رکن امکانات و واسطه هایی بوده که مربیان در اختیار دارند و امر فرهنگ اسلامی را انجام می دهند.



وی به برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تابستان سال جاری اشاره کرد و افزود: در حال حاضرچهار رمان جدید منتشر شده که در اختیار نوجوانان ایرانی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بیش از 12 هزار نسخه کتاب در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشور وجود دارد.



رضایی تصریح کرد: رمان هایی که در کشورهای خارجی برای نوجوانان ترجمه می شود صفحه هایی دارد که والدین آنها را نمی پسندند و در اختیار فرزندان قرار نمی دهند و تاکنون از رمان هایی که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران منتشر شده استقبال بیشتری کردند.



مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور تصریح کرد: در زمینه عروسک ها تنها عروسک دارا و سارا بوده است و در 23 اسفند سال گذشته عروسک عمو نوروز هم رونمایی شده است.

رضایی با اشاره به اینکه همه استان ها را موظف کرده ایم عروسک بومی و منطقه ای خود را شناسایی کنند و از هر استانی دو عروسک داشته باشیم افزود: مازندران تنها استانی بوده که بیش از 50 عروسک را در سطح استان شناسایی کرده است.