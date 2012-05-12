اولین شورایاری روستایی در شهرستان خمیر فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم ستاره ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار فعالیت این شورایاری گفت: روستای کهورستان با توجه به وسعت جغرافیایی و داشتن بیش از 10 محله که هر کدام از نظر جمعیت و وسعت در حد یک روستا محسوب می شوند نیازمند حرکت و تلاش بیشتر برای رشد و آبادنی است و قطعا ایجاد شورایاری و همچنین تشکیل کمیته های کاری می تواند کمک موثری در سرعت دادن به توسعه و آبادانی منطقه کهورستان کند.

به گفته ستاره، این طرح در قالب تشکیل یک شورایاری برای هر محله و همچنین تشکیل کمیه های کاری شامل کمیته فرهنگی آموزشی،کمیته عمران و خدمات عمومی،کمیته تربیت بدنی، کمیته کشاورزی، کمیته پیشگیری از سرقت و امنیت روستا و کمیته هماهنگی و برنامه ریزی است که به فراخور نیازها و مشکلات در حوزه های به شورا و دهیاری کمک می کنند.

وی با استقبال از تشکیل شورایاری برای اولین بار در شهرستان خمیر ابراز امیدواری کرد، در سایر مناطق شهری و روستایی شهرستان خمیر نیز شورایارها به کمک شورا بیایند و به عنوان نیروهای صاحب ایده همکاریهای لازم را برای آبادانی منطقه شان با اعضای شورا داشته باشند.

وی با بیان اینکه کهورستان بزرگترین روستای شهرستان خمیر است، گفت: روستای کهورستان با توجه به قرار گرفتن در جهاراه ارتباطی استان هرمزگان و فارس و همچنین محوریت تولید و اشتغال خصوصا در بخش کشاورزی و همچنین وجود نیروی انسانی فعال و پویا و تعداد بالای اقشار فرهنگی و دانشجو و همچنین روحیه تعاون و همکاری ظرفیت بالایی برای پیشرفت و توسعه دارد. ستاره از تلاش و همت خیران کهورستان کمک به خریداری و تجهیز آزمایشگاه در مرکز بهداشتی درمانی کهورستان تقدیر کرد.

وی همچنین از اختصاص یک دستگاه ماشین آتش نشانی به این روستا خبر داد. ستاره ضمن اعلام حمایت از اجرای طرح شورایاری و کمیته های کاری به تجارب ایجاد شورایاری در سطح کشور اشاره و اظهار داشت: تشکیل شورایاریها می تواند گام مهمی در راستای افزایش مشارکت مردم در بهبود وضع روستا داشته باشد.

بخشدار بخش مرکزی خمیر ابراز امیدواری کرد که مسئولان استان نیز از این اقدام حمایت کرده و برای ایجاد انگیزه در افرادی که داوطلبانه به یاری شورا، دهیاری می آیند، روحیه همکاری بیشتر را در این افراد تقویت کنند.

نقیبی کارشناس امور اجتماعی فرمانداری خمیر نیز در همین ارتباط ضمن تشریح و توجیه شورایاران در زمینه راهکارهای انجام فعالیتهای گروهی و اهمیت و ضرورت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی گفت: طرح ایجاد شورایاری در روستای کهورستان طرح بسیار مناسبی برای پیشبرد بهتر امورات روستا است و قطعا می تواند با پیگیری و همت شورا و اهالی زمینه رونق و توسعه روستا را فراهم أورد.

وی با استقبال از طرح ها و نظرات اعضای کمیته های شورایاری اظهار داشت: در صورت همراهی و همکاری مسوولان شهرستان اجرای این برنامه می تواند زمینه ساز آبادانی بیشتر منطقه کهورستان شود.

به گفته وی، کمیته های تشکیل شده پس از نیازسنجی و طرح در جلسه شورای اسلامی کهورستان پیشنهاد شده و هرکدام از اعضای شورا به تناسب علاقمندی و تخصص درکمیته های شورا با شورایاران همکاری می کنند.

روستای کهورستان مرکزیت دهستان کهورستان از توابع بخش مرکزی شهرستان خمیر است و شورای اسلامی آن دارای پنج عضو است.