بسیج سازندگی بدنبال خدمات صادقانه به مردم و رفع محرومیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسالار آبنوش ظهر شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه بسیج سازندگی با استانداری که در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بسیج تلاش می کند با اجرای طرحهای عمرانی چهره فقر و محرومیت را از استان پاک کند.
وی افزود: در اجرای طرح های عمرانی بدنبال سود و منفعت اقتصادی نیستیم بلکه می خواهیم کارها سرعت بیشتری پیدا کند و با جلب رضایت عمومی فاصله مسئولان، نظام با مردم کمتر شود.
آبنوش بیان کرد: در طول سال های گذشته بخوبی ثابت کردیم که بسیج در فکر خدمت صادقانه به مردم است و با دوری از قوانین دست و پاگیر، بهره مندی از نیروهای خالص و متعهد و کم توقع بدنبال عمران و آبادانی مناطق محروم هستیم و روحیه خدمتگزاری را در بسیجیان هم تقویت می کنیم.
این مسئول یادآورشد: خوشبختانه استفاده از پزشکان، مهندسان و نیروهای فنی بسیجی رابطه معنوی بسیار مطلوبی بین گروههای مختلف جامعه با بسیجیان برقرار شده که استقبال نیروهای ارزشی را نیز شاهدیم.
فرمانده تیپ صاحب الامر استان یادآورشد: در سال حمایت از تولید ملی امضاء تفاهم نام بسیج با ارگانهای مختلف می تواند زمینه اشتغال نیروهای توانمند بسیجی در خدمت رسانی به مردم را فراهم و شعارامسال را محقق کند.
وی از همکاری صمیمانه استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران در اجرای طرح های بسیج سازندگی در استان قزوین تقدیر کرد.
در پایان تفاهم نامه بسیج سازندگی و استانداری به امضای منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری و سردار آبنوش فرمانده تیپ صاحب الامر استان رسید.
قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: بسیج سازندگی با خدمت صادقانه در مسیر عمران و سازندگی مناطق محروم گام بر می دارد و بدنبال جلب رضایت و اعتماد مردم به نظام اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردارسالار آبنوش ظهر شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه بسیج سازندگی با استانداری که در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بسیج تلاش می کند با اجرای طرحهای عمرانی چهره فقر و محرومیت را از استان پاک کند.
نظر شما