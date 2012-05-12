بسیج سازندگی بدنبال خدمات صادقانه به مردم و رفع محرومیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسالار آبنوش ظهر شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه بسیج سازندگی با استانداری که در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بسیج تلاش می کند با اجرای طرحهای عمرانی چهره فقر و محرومیت را از استان پاک کند.



وی افزود: در اجرای طرح های عمرانی بدنبال سود و منفعت اقتصادی نیستیم بلکه می خواهیم کارها سرعت بیشتری پیدا کند و با جلب رضایت عمومی فاصله مسئولان، نظام با مردم کمتر شود.



آبنوش بیان کرد: در طول سال های گذشته بخوبی ثابت کردیم که بسیج در فکر خدمت صادقانه به مردم است و با دوری از قوانین دست و پاگیر، بهره مندی از نیروهای خالص و متعهد و کم توقع بدنبال عمران و آبادانی مناطق محروم هستیم و روحیه خدمتگزاری را در بسیجیان هم تقویت می کنیم.



این مسئول یادآورشد: خوشبختانه استفاده از پزشکان، مهندسان و نیروهای فنی بسیجی رابطه معنوی بسیار مطلوبی بین گروههای مختلف جامعه با بسیجیان برقرار شده که استقبال نیروهای ارزشی را نیز شاهدیم.



فرمانده تیپ صاحب الامر استان یادآورشد: در سال حمایت از تولید ملی امضاء تفاهم نام بسیج با ارگانهای مختلف می تواند زمینه اشتغال نیروهای توانمند بسیجی در خدمت رسانی به مردم را فراهم و شعارامسال را محقق کند.



وی از همکاری صمیمانه استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران در اجرای طرح های بسیج سازندگی در استان قزوین تقدیر کرد.



در پایان تفاهم نامه بسیج سازندگی و استانداری به امضای منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری و سردار آبنوش فرمانده تیپ صاحب الامر استان رسید.