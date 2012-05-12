16 هزار همسر و مادر شهید و جانباز در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که ظهر شنبه در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد ۱۶ هزار همسر و مادر شهید و جانباز قمی تجلیل شدند.
در ابتدا این مراسم با پخش تواشیح آغاز شد و سپس مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم به خیر مقدم به خانواده شهدا پرداخت.
سپس استاد حوزه علمیه قم در سخنانی بیان کرد: حضرت فاطمه الگوی مادران شهید بوده است.
حجت الاسلام محمد گنجی گفت: بهترین الگو برای مادران در تربیت فرزندان حضرت فاطمه (س) است.
در این مراسم در پایان مادران و همسران ایثارگر ضریح مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه (س) را گلباران و به ساحت آن بانوی بزرگوار ادای احترام کردند.
مراسم تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا و جانبازان هر سال مصادف با میلاد بانوی مکرم اسلام با هدف بزرگداشت مقام زن مسلمان، تجلیل از مقام شامخ زنان ایثارگر و معرفی الگوهای صبر و پایداری برگزار میشود.
زنان ایثارگر در دفاع از ارزشهای اسلامی از عزیزان خویش گذشتند و بر داغ فراق ایشان صبر کردند و خود از پیروان شهدا و ایثارگران در حفظ ارزشها و دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت بودند و در این مسیر همواره پیرو حضرت فاطمه زهرا (س) بوده و خواهند بود.
در روز میلاد حضرت فاطمه (س) فرصتی مناسب در تجلیل از اسوههای صبر و پایداری است.
