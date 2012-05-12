استفاده از افراد نالایق در کارها خلاف دستور دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار شهردار تهران با وی، پس از ارائه گزارشی توسط محمد باقر قالیباف از مجموعه فعالیتهای انجام شده در شهرداری، بیان داشت: هر مسئولی که به کاری مشغول است باید نسبت به آن کار اشراف داشته باشد، شهرداری یعنی دارنده شهر و خواه ناخواه جنبه صاحب شهر را دارد، شهر یعنی مجمع اجتماع بشر، یعنی مجموعه انسانها که انسانها از جوهر عقل گرفته شده که این جوهر اساس انسانیت است؛ در این صورت شهردار که مقام سیطره در شهر را دارد به عنوان صاحب شهر است و تمام افراد عائله او محسوب میشوند.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه مسائل دینی و مذهبی و به خصوص اقامه عزای حضرت زهرا(س) در تهران افزود: خوشبختانه از زمانی که شما مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده گرفتید تغییرات در شهر کاملا محسوس است و باعث خیر بسیار بودید و اینها به دلیل فطرتی است که دارید.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه تصدی مسئولیتها این است که ما متصدی مقامهایی میشویم که نه مقام را میشناسیم و نه کرسی که آن را میگیریم، یکی از اشتباهها در امر مدیریت استفاده از افرادی است که شایستگی آن کار را نداشته باشند و این یعنی به دستورات دین به درستی عمل نمیکنیم.
وی ادامه داد: هرکسی هر کاری را که تصدی میکند باید اول علیم باشد و بعد حفیظ، همچنین باید قدرت داشته و دارای امانت باشد؛ یعنی در هر کاری چهار رکن اساسی وجود دارد، علم، حفظ، قوت و امانت که اگر هرمملکتی بر اساس اینها اداره شود همه چیز در آن تمام میشود.
آیت الله وحید خراسانی با اشاره به ذکر 28 نام از روز قیامت در قرآن کریم، یکی از نامها را یوم الحسرت نامید و تاکید کرد فقط کسی از حسرت برکنار است که در زندگی به حد اعلا استفاده کرده باشد.
وی خطاب به شهردار تهران افزود: ان شاء الله شما با این موقعیتی که دارید و با مواردی که گفتم بتوانید جنبههای مادی و معنوی را برای شهروندان این گونه فراهم کنید. خواندن نماز اول وقت و قرآن به مدتی که به کارتان مزاحمتی ایجاد نکند و هدیه آن به امام زمان(عج) را فراموش نکنید، چرا که عزیزترین گوهر نزد امام قرآن است و اگر هر روز آن را به او هدیه کنید او هم به شما دعای بسیار خواهد کرد.
این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: نماز ارتباط با خداست و قرآن نیز واسطه فیض اوست و ان شاء الله این سنتی که گذاشتید ادامه دهید و همچنان به مساجد و هیئات کمک کنید و در اقامه عزای فاطمیه و برگزاری دسته جات عزاداری کمک کرده و موفق باشید.
وی در ادامه افزود: اقامه عزای حضرت زهرا(س) با این شمایلی که امسال برگزار شد کمر وهابیت را شکست و اگر شما به قدر وسع خود این گونه عمل کردید در آخرت نیز حسرت نخواهید خورد و آنچه از خدا خواهید گرفت غیر قابل شمارش است.
آیتالله وحید دردیدارقالیباف:
استفاده از افراد نالایق در کارها خلاف دستور دین است
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان استفاده از افراد در کاری که شایستگی آن را نداشته باشند را از اشتباهات مدیریتی و خلاف دستورات دین عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار شهردار تهران با وی، پس از ارائه گزارشی توسط محمد باقر قالیباف از مجموعه فعالیتهای انجام شده در شهرداری، بیان داشت: هر مسئولی که به کاری مشغول است باید نسبت به آن کار اشراف داشته باشد، شهرداری یعنی دارنده شهر و خواه ناخواه جنبه صاحب شهر را دارد، شهر یعنی مجمع اجتماع بشر، یعنی مجموعه انسانها که انسانها از جوهر عقل گرفته شده که این جوهر اساس انسانیت است؛ در این صورت شهردار که مقام سیطره در شهر را دارد به عنوان صاحب شهر است و تمام افراد عائله او محسوب میشوند.
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