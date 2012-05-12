حرفه فیروزه تراشی ثبت جهانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور از آماده سازی پرونده ثبت جهانی حرفه فیروزه تراشی در آینده ای نزدیک خبر داد.

محمد حسن صالحی مرام در دیدار از معدن فیروزه نیشابور گفت: معدن فیروزه یکی از منحصر به فردترین معادن جهان در این زمینه است و ظرفیت خوبی برای بهره برداری در زمینه گردشگری طبیعی به ویژه برای اشتغال زایی دارد.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات معدنی در این مکان باید با تحولات اساسی روبرو شود، اظهار داشت: متاسفانه روش استحصال در این معدن هنوز به روش انفجار است که در این فرآیند بخشی از این سنگ گران بهاء از بین می رود که باید در خصوص تغییر در این روش نیز فکر شود.

وی بیان کرد: ما به دنبال تغییر در روش استخراج این سنگ هستیم تا میزان هدر رفت این سنگ به حداقل برسد.

اهدای لوح ثبت جهانی هنر نقالی به رئیس‌جمهور

همزمان با روز بزرگداشت مقام فردوسی، لوح ثبت جهانی هنر آئینی نقالی به رئیس‌ جمهور اهدا خواهد شد.

سرپرست اداره کل سازمان میراث ‌فرهنگی خراسان رضوی گفت: مراسم روز بزرگداشت مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی در روز 25 اردیبهشت‌ ماه جاری در محل آرامگاه این حکیم سخنور با حضور رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری و تعدادی از اندیشمندان، فردوسی‌پژوهان و ادبا در طوس برگزار خواهد شد.

مجتبی رجایی خراسانی افزود: در حاشیه برگزاری این مراسم لوح ثبت جهانی هنر آئینی و باستانی نقالی به رئیس‌جمهور کشورمان اهدا می‌شود.

وی با اشاره به ثبت این اثر در فهرست میراث معنوی یونسکو، بیان کرد: هنر آئینی نقالی در سال 88 به ثبت ملی رسید و پس از تلاش‌های بسیار، این هنر ارزشمند در سال 2012 میلادی در یونسکو به ثبت جهانی رسید.

وی با بیان این که ثبت جهانی هنر نقالی می‌تواند به تثبیت این هنر ارزشمند در حافظه جهانی منجر شود، یادآور شد: ‌هنر آئینی نقالی یکی از قدیمی‌ترین هنرهای آئینی ایران است که قدمتی چند صد ساله دارد و در طول تاریخ همواره گروهی به صورت زیبا به قرائت اشعار فردوسی در شاهنامه می‌پرداختند.