لزوم برگزاری جشنواره های هنری در استان البرز

حسین امیدیان در گفتگو باخبرنگارمهر درباره نقش و تاثیر برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز گفت: نیازمبرم به دانش هنری و نمایشی در استان نوپای البرز مشهود است و تکاپوی جوانان عرصه هنر سینما و انجمن سینماگران استان البرز در این خصوص ستودنی بوده است.

وی با توجه به اینکه یکی از بخش های مسابقه فیلم کوتاه البرز نیز به موضوع فرهنگ شهرنشینی اختصاص داشت؛ افزود: شهرداری کرج در اولین گام های خود در زمینه توسعه فرهنگ شهرنشینی با پرداختن به هنر و شناخت مخاطب هدف خود را دنبال کرده است و این اقدام گامی در جهت فعالیت های بعدی در نهادینه ساختن فرهنگ شهرنشینی خواهد بود.

امیدیان درباره نقش سینما در دنیای کنونی نیز گفت: در دنیای پیشرفته و تکنولوژی با گسترش سریع و متنوع رسانه ها برای انتقال و بیان مفاهیم، کارکرد رسانه سینما بسیار واضح است؛ اگر این مهم با هنر ایرانی اسلامی تلفیق شده و به شکلی خاص و هنرمندانه در عرصه سینما ظهور کند دامنه بی بدیلی خلق خواهد ساخت.

این مسئول در پایان راه اندازی انجمن سینماگران استان البرز را گامی نو در مسیر تعالی هنر وسینما در استان البرز ذکرکرد.