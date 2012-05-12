گلستان پایلوت اعتبار سنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیرانداز بعد از ظهر شنبه در جلسه کارشناسی بررسی شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح افزود: اعتبار سنجی به عنوان شناخته شده ترین الگوی ارزیابی کیفیت، مبنای مؤثری برای سنجش میزان توجه مراکز آموزشی به رعایت استانداردهای لازم را ایجاد می نماید و با شفاف سازی امور ، این اطمینان را به سازمان خواهد داد که برنامه ها منطبق با معیارهای از پیش تعیین شده پیش می روند.



تیرانداز افزود: باتوجه به اینکه اعتبارسنجی در ارتباط با کل نظام آموزش سازمان بوده ارتباط مستقیمی با برنامه های آموزشی و فرایندها خواهند داشت و در این راستا با تشکیل جلسات توجیهی در ستاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین تشکیل جلسات کارگروه استانی و شهرستانی در گلستان به بررسی کامل طرح اعتبارسنجی از مراکز آموز فنی و حرفه ای پرداخته می شود.

