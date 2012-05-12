انجام موفقیت آمیز نخستین زایمان بدون درد در بیمارستان آیت الله روحانی بابل

محمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشتر سزارینهاای انتخابی به دلیل ترس مادران از درد زایمان بوده که موجب بالا رفتن آمار سزارین می‌شود.

وی گفت: تحقیقات علمی ثابت کرد که انجام زایمان طبیعی، هم برای مادر و هم برای نوزاد متولد شده، نسبت به سزارین، برتر بوده اما یکی ازعلل عمده ای که مادران تمایل به انجام سزارین دارند درد زایمان است.

معتمدی تصریح کرد: امروزه راههای متعددی برای کاهش درد زایمان طبیعی وجود دارد که یکی از ایمن ترین و موثرترین روش برای کاهش درد زایمان، انجام بی دردی اپیدورال کمری است.

وی افزود: در این روش ابتدا ناحیه کمر بیمار با بتادین ضدعفونی شده و پس از انجام بی حسی موضعی با یک داروی بی حس کننده موضعی، تحت شرایط کاملا استریل سوزن اپیدورال وارد کرده و در مجاورت اعصاب هدایت کننده پیام های درد از رحم به مغز، یک کانتر اپیدورال کار گذاشته می شود.

وی افزود: نکته ای که برخی ازمادران درمورد آن نگرانی دارند احتمال بروز کمردرد بدنبال بی دردی اپیدورال، در آینده بوده ، اما باید متذکرشد که امروزه یکی از درمانهای موثر برای کمردرد، انجام دادن این روش بوده و بروز کمردرد بدنبال بی دردی اپیدورال کمری، یک باورغلط است.