7 دوره آموزش فنی و حرفه ای در بافق برگزار شد

کاظم ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر رشته های آموزشی کارورز راهبر مانور لکوموتیو در دو دوره، تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی درجه 2، لوله کشی گاز خانگی و تجاری، بازرسی جوش pt ، بازرسی جوش vt و مانتو دوز در این مرکز ارائه شده است.

وی تعداد کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها را 138 کارآموز عنوان کرد.

ناظمی بیان داشت: دوره های کارورز راهبر مانور لکوموتیو با همکاری شرکت راهبران مشتاق یزد و راه آهن بافق و کارخانجات تعمیرات لکوموتیو و دوره های بازرسی جوش pt و بازرسی جوش vt با همکاری دانشگاه آزاد بافق برگزار می شود.

وی یادآور شد: دوره مانتودوز نیز ویژه دبیران دبیرستان های شهرستان بافق اجرا می شود.