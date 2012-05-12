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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

7 دوره آموزش فنی و حرفه ای در بافق برگزار شد

7 دوره آموزش فنی و حرفه ای در بافق برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافق از برگزاری هفت دوره آموزش مهارت در بافق در سال جاری خبر داد.

کاظم ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر رشته های آموزشی کارورز راهبر مانور لکوموتیو در دو دوره، تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی درجه 2، لوله کشی گاز خانگی و تجاری، بازرسی جوش pt ، بازرسی جوش vt و مانتو دوز در این مرکز ارائه شده است.

وی تعداد کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها را 138 کارآموز عنوان کرد.

ناظمی بیان داشت: دوره های کارورز راهبر مانور لکوموتیو با همکاری شرکت راهبران مشتاق یزد و راه آهن بافق و کارخانجات تعمیرات لکوموتیو و دوره های بازرسی جوش pt و بازرسی جوش vt با همکاری دانشگاه آزاد بافق برگزار می شود.

وی یادآور شد: دوره مانتودوز نیز ویژه دبیران دبیرستان های شهرستان بافق اجرا می شود.

کد مطلب 1600270

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