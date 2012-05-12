عضو شورای مرکزی کارگزاران ارسال نامه انتقادی به خاتمی را تکذیب کرد

یدالله طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب نامه کارگزارن به خاتمی گفت: کارگزاران هیچ نامه انتقادآمیزی به خاتمی ننوشته است و این خبر ساختگی است.

وی با بیان اینکه کارگزاران هنوز به صورت جدی و عملی وارد مقوله انتخابات ریاست جمهوری نشده است در مورد گزینه های مطرح شده اصلاح طلبان برای این انتخابات تصریح کرد: مادامی که این مباحث به صورت جدی در دستور کار کارگزاران قرار نگیرد صحبت از نامزدهای ریاست جمهوری زود است.

وی همچنین در پاسخ یه این سوال که چه کسی می تواند انسجام و وحدت را میان گروههای اصلاح طلب برای انتخابات آینده ایجاد کند گفت: شخص نمی تواند محور وحدت اصلاح طلبان باشد چراکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نقش محوریت در جریان اصلاحات را دارد و کار خود را تا به امروز به خوبی انجام داده و در دوسال اخیر هم در مواقعی که نیاز بوده موضع گیری داشته است.

وی تاکید کرد: برای انتخابات آتی نیز شورای همانگی جبهه اصلاحات همیشه منسجم بوده است و تاکنون دچار اختلاف و از هم گسیختگی نشده است و برای انتخابات آینده نیز مذاکراتش در جریان است و در روزهای آینده گسترش نیز خواهد یافت.

انتخاب سخنگو برای اعلام برنامه های انتخاباتی اصلاح طلبان؛ به زودی

وی با بیان اینکه سخنگویی از طرف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای برنامه های انتخاباتی اصلاح طلبان به زودی معرفی می شود ادامه داد: کارگزاران نیز فعالیت سیاسی و انتخاباتی خود در هماهنگی با این شورا انجام می دهد و هرموقع که در مورد گزینه ای به نتیجه رسیدیم قطعا توسط شورای هماهنگی اصلاحات اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در برخی سایتهای خبری آمده است که اخیرا نامه ای از سوی محمد هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به سید محمد خاتمی نگاشته شده است.

رسانه های منتشر کننده این خبر آورده اند: محمد هاشمی در این نامه که از طریق جهانگیری به خاتمی ارسال کرده ضمن انتقاد از خاتمی در خصوص آنچه که وی نحوه ورود به عرصه انتخابات خوانده، گفته است: شمایی که همواره شعار خرد جمعی را مطرح می کردید چرا به این شعار خود عمل نکرده و نظرات گروه های مختلف اصلاح طلب را درباره حضور در انتخابات آتی اخذ نکردید؟

وی با بیان اینکه «خرازی» و «عارف» به عنوان گزینه‌های کاندیداتوری مطرح شده اند، گفته است ما این گزینه ها را قبول نداشته و اصولا معتقد به اصلاح طلب بودن این افراد نیستیم.

