سیلاب 20 نقطه محور مراوه تپه - کلاله کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سیلاب روز پنجشنبه گذشته رخ داد که یکصد نیروی راهدار بلافاصله در محور حضور یافتند و با استفاده از 40 دستگاه ماشین آلات سنگین ، کنارگذر موقتی را در این محور ایجاد کردند که باعث برقراری ارتباط دو شهرستان شد.

مصدقی ادامه داد: بدنبال این بارش، خسارات شدیدی به کیلومتر 25 محور مراوه تپه به کلاله (دو راهی چنارلی) و در محل اجرای

عملیات پل چهار متری وارد شد و جاده به طول 150 متر و عمق بیش از 10 متر دچار آب شستگی و تخریب شد.

وی افزود: نقاط دیگر این محور نیز، دچار صدماتی از قبیل آب شستگی، تجمع نخاله، سنگ و تنه درختان تنومند و آسیب دیدگی بخشی از ابنیه فنی محور شد.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی گلستان در پایان از رانندگان خواست که دقت لازم را در هنگام عبور از این محور داشته و سرعت مطمئنه و علائم رانندگی را، رعایت و با راهداران همکاری کنند.

