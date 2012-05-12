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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

مصدقی:

سیلاب 20 نقطه محور مراوه تپه - کلاله کنترل شد

سیلاب 20 نقطه محور مراوه تپه - کلاله کنترل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری راه و شهرسازی گلستان گفت: سیلاب شدید بیش از 20 نقطه از محور مراوه تپه به کلاله که سبب قطع موقت این مسیر شده بود، کنترل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سیلاب روز پنجشنبه گذشته رخ داد که  یکصد نیروی راهدار بلافاصله در محور حضور یافتند و با استفاده از 40 دستگاه ماشین آلات سنگین ، کنارگذر موقتی را در این محور ایجاد کردند که باعث برقراری ارتباط دو شهرستان شد.

مصدقی ادامه داد: بدنبال این بارش، خسارات شدیدی به کیلومتر 25 محور مراوه تپه به کلاله (دو راهی چنارلی) و در محل اجرای
عملیات پل چهار متری وارد شد و جاده به طول 150 متر و عمق بیش از 10 متر دچار آب شستگی و تخریب شد.
 
وی افزود: نقاط دیگر این محور نیز، دچار صدماتی از قبیل آب شستگی، تجمع نخاله، سنگ و تنه درختان تنومند و آسیب دیدگی بخشی از ابنیه فنی محور شد.
 
معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی گلستان در پایان از رانندگان خواست که دقت لازم را در هنگام عبور از این محور داشته و سرعت مطمئنه و علائم رانندگی را، رعایت و با راهداران همکاری کنند.                                                       
 
کد مطلب 1600278

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