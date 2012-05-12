به گزارش خبرنگار مهر، رضا محزونیه بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 24 اردیبهشت ماه جاری جشنواره خیرین مدرسهساز همانند سالهای گذشته در اصفهان برگزار میشود، اظهار داشت: این جشنواره با هدف تکریم از خیرین مدرسهساز و بزرگداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره خیرینی که در عرصه مدرسهسازی فعالیت کردهاند در سطح استان برگزار میشود.
وی به فعالیت خیرین مدرسهساز در زمینههای مختلف اشاره کرد و افزود: خیران علاوه بر فعالیت در راستای احداث و راهاندازی مدارس جدید در عرصه نوسازی و بهسازی مدارس تخریبی نیز به فعالیت میپردازند.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر 800 خیر مدرسهساز در سطح استان وجود دارد که این افراد در راستای تعلیم و تربیت گام بر میدارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در راستای تجلیل و بزرگداشت خیرین مدرسهساز با فقر فرهنگی و اطلاعاتی مواجعه است، ادامه داد: معرفی خیرین به جامعه باید گامهای اساسی برداشته شود و این مجمع در نظر دارد که رسانهها و مطبوعات را به صورت بیشتر با مجمع خیرین مدرسهساز آشتی بدهد.
محزونیه با بیان اینکه فعالیتهای بسیاری توسط خیرین در عرصه مدرسهسازی صورت گرفته اما بازتاب و انعکاس این فعالیتها در سطح جامعه آن چنان نبوده است.
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