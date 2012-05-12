اعتبار نامه عبدالرحمان رستمیان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه در نشستی با حضور فرماندار، اعضای هیئت های اجرایی، بازرسی و نظارت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان دامغان، اعتبار نامه عبدالرحمان رستمیان منتخب مردم این شهرستان در مجلس نهم طی مراسمی امضا و اعطا شد.

فرماندار شهرستان دامغان در این آئین، اظهار داشت: برگزاری مناسب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان مایه شعف و سربلندی همه مسئولان شد.

مرتضی علی آبادی گفت: همکاری و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان و حضور پرشکوه مردم باعث شد که یک انتخابات سالم را برگزار کنیم.

معاون فرماندار شهرستان دامغان نیز در این آئین گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کمال صحت و سلامت برگزار و به شکایت واصله نیز به طور دقیق رسیدگی شد و در نهایت شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید نمود.

عباس طاهران پور در پایان از عوامل برگزاری انتخابات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان دامغان اعم از عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی تقدیر کرد.

رئیس هیئت نظارت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دامغان ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان انتخابات اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت تمام الکترونیکی باعث شد دامغان در برگزاری انتخابات یک گام به جلو بر دارد.

غلامرضا رجبی گفت: امیدواریم با برگزاری اولین انتخابات الکترونیکی در این شهرستان در سال های آتی نیز بتوانیم با آمادگی کامل انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.

در پایان این نشست اعتبار نامه عبدالرحمان رستمیان منتخب مردم شهرستان دامغان در مجلس نهم به امضا هیئت های اجرایی و نظارت رسید و به وی اعطا شد.

به گزارش مهر: عبدالرحمان رستمیان منتخب مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در انتخابات 12 اسفند سال گذشته به خانه ملت از حوزه انتخابیه دامغان راه پیدا کرد.