151 نفر از مردم بخش مرکزی دامغان مبتلا به بیماری سالک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مصطفوی زاده پیش از ظهر روز شنبه در اولین جلسه شورای بهداشت بخش مرکزی شهرستان دامغان در سالن جلسات بخشداری مرکزی این شهرستان اظهار داشت: در سال 89 در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دامغان 469 نفر به بیماری سالک مبتلا شده بودند که آمار در سال گذشته به 151 نفر کاهش پیدا کرد.

وی افزود: لانه کوبی، طعمه گذاری وجمع آوری زباله از جمله اقدامات مهمی بوده که در کاهش آمار بیماران سالک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دامغان نقش داشت.

بخشدار مرکزی شهرستان دامغان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد گستردگی این بیماری اضافه کرد: بیماری سالک از سال 78 در کشور شیوع پیدا کرد که در 17 تا 18 استان کشور بیماری سالک شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: روستاهای وامرزان، مایان و برم از روستاهای بخش مرکزی دامغان بودند که بیماری سالک بیشتر در آنان مشاهده شده است.

رئیس شورای بهداشت بخش مرکزی شهرستان دامغان اظهار داشت: رعایت بهداشت فردی ومحیطی، جمع آوری دامداری ها و نخاله ها از روستاها، مهمترین عامل کاهش بیماری سالک در بخش مرکزی این شهرستان به حساب می آید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های مسئولان جهت مبارزه با این بیماری ، گفت: بخشداری مرکزی شهرستان دامغان با توجه به فصل گرما با همکاری مرکز بهداشت این شهرستان و دهیاران روستاهای مبتلا به بیناری سالک آموزش های لازم را در جهت کاهش و جلوگیری از بیماری سالک صورت خواهند داد.

در این جلسه همچنین اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت کاهش و ریشه کن نمودن بیماری سالک مطالبی را بیان کردند.