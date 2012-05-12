توصیه درَی به نخستین رئیس نمایشگاه کتاب/ هوای گرم شبستان رحیمی را شاکی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که ظهر امروز در نیم طبقه دوم شبستان و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد حاشیه هایی نیز به همراه داشت.

این مراسم درحالی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که پیش از شروع نمایشگاه بهمن دری رئیس نمایشگاه از حضور علی لاریجانی رئیس مجلس در این برنامه خبر داده بود اما گویا بررسی بودجه سال 1391 کشور امکان حضور رئیس مجلس را فراهم نکرد و مسئولان نمایشگاه به حضور معاون اول رئیس جمهور بسنده کردند.

این مراسم نیز مانند اکثر برنامه‌های فرهنگی دیگر با تاخیری حدودا نیم ساعته آغاز شد.

پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، قاری به سمت رحیمی آمد و معاون اول رئیس جمهور هم تحفه ای به وی اهدا کرد.

سلطانی گوینده برنامه های خبری تلویزیون مجری برنامه اختتامیه بود اما به دلیل اینکه رحیمی نمی خواست زیاد در فضای گرم شبستان بماند سلطانی بسیار سریع اسامی غرفه های برتر نمایشگاه امسال را اعلام کرد طوری که امکان یادداشت دقیق این فهرست برای خبرنگاران میسر نشد.

بهمن دری رئیس نمایشگاه در مراسم اختتامیه تاکید کرد که قصد ارائه گزارش عملکرد ندارد. این جمله را او در مراسم افتتاحیه هم گفته بود با این حال توضیحات نسبتا مبسوطی درباره نمایشگاه بیست و پنجم ارائه کرد.

رئیس نمایشگاه بیست و پنجم همچنین به صباح زنگنه رئیس نخستین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 66 توصیه کرد خاطرات خود را از آن دوره مکتوب کند.

دری همچنین از بازدید شش میلیون نفر از نمایشگاه امسال خبر داد اما همانند نشست خبری چند روز پیش خود منبع این آمار را اعلام نکرد.

وی البته سخنانش را با تقدیر از «رسانه های منتقد و نیز رسانه های ستایشگر» به پایان برد و گفت: همه رسانه ها برای ما محترم هستند.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میانه سخنانش گلایه هایی هم از همکارانش در دولت کرد و اینکه چرا آن گونه که شایسته بوده از نمایشگاه دیدن نکرده‌اند. این گله در حالی بود که طی 10 روز گذشته حسینی خود بیش از 5 بار از نمایشگاه دیدن کرده است.

وزیر ارشاد همچنین در سخناش آماری از تعداد بازدید کنندگان و کتابهای خریداری شده از سوی آنها ارائه کرد و گفت: آنها را از یک نظرسنجی معتبر بدست آورده است.

حسینی در حین ارائه این آمار میانگین خرید کتاب از سوی هر یک از بازدید کنندگان را 253 هزار تومان اعلام کرد. این مسئله تعجب همگان را برانگیخت ولی چند لحظه بعد که یادداشتی به دست وزیر ارشاد رسید، او نکته اخیر را اصلاح کرد و گفت شنونده باید عاقل باشد منظورم 25 هزار و 300 تومان بود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که به نظر می رسید گرمای شبستان برایش غیر قابل تحمل است در ابتدای سخنانش به هوای نامطبوع شبستان اشاره کرد و بیان اینکه نمی خواهم در این فضای گرم زیاد مزاحم شما شوم همین مسئله را به مکان نمایشگاه ارتباط داد و چندین بار خطاب به وزیر ارشاد گفت چنین نمایشگاه باعظمتی نباید در چنین فضای نامطلوبی برپا شود.

وی حتی خطاب به وزیر ارشاد یادآور شد: حداکثر تا پایان خرداد مقدمات کلنگ زنی محل دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را فراهم کنید.