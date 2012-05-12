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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

محفل انس با قرآن در دامغان برگزار شد

محفل انس با قرآن در دامغان برگزار شد

دامغان - خبرگزاری مهر: به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) محفل انس با قرآن با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و ولادت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) عصر روز شنبه با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع دامغان برگزار شد.

در این محفل روحانی و معنوی حمیدرضا الاجگردی قاری بین المللی قران کریم و موذن رسمی حرم مطهر امام رضا (ع) به تلاوت آیاتی از قران کریم پرداخت و فضای محفل را نورانی کرد.

در این آئین همچنین قاری نوجوان سید محمد حسینی پور به تلاوت قران پرداخت و گروه تواشح میثاق نیز اجرای برنامه کرد.

این مراسم از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری دامغان، انجمن قران و نهج البلاغه  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان و با همکاری هیئت امنای مسجد جامع دامغان برگزار شد.

کد مطلب 1600300

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