محفل انس با قرآن در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و ولادت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) عصر روز شنبه با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع دامغان برگزار شد.

در این محفل روحانی و معنوی حمیدرضا الاجگردی قاری بین المللی قران کریم و موذن رسمی حرم مطهر امام رضا (ع) به تلاوت آیاتی از قران کریم پرداخت و فضای محفل را نورانی کرد.

در این آئین همچنین قاری نوجوان سید محمد حسینی پور به تلاوت قران پرداخت و گروه تواشح میثاق نیز اجرای برنامه کرد.

این مراسم از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری دامغان، انجمن قران و نهج البلاغه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان و با همکاری هیئت امنای مسجد جامع دامغان برگزار شد.