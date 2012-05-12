تور البرز گردی جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تور البرز گردی با حضور نماینده 42 کشور جهانی شد که این تور یک روزه از صبح روز شنبه آغاز شده است.



نیمی از این مقامات عالی از سفارت خانه های تهران هستند که نمایندگان کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی هستند.



این نمایندگان تا کنون از پیست بین المللی دیزین دیدن کردند که بعد از توقف کوتاه در پیست و استفاده از تله کابین این پیست به سمت باغ لاله ها حرکت کردند.



این میهمانان که همراه خانواده های خود در این تور حضور دارند، بعد از بازدید از باغ ها از موزه جانور شناسی دیدن خواهند کرد.

این تور به همت وزارت امور خارجه و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز برگزار شده است.



چاپ بنر و کتاب و همچنین برگزاری تور البرز گردی از جمله کارهای خوب و شایسته ای است که از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام شده است و امروزه نیز تور البرز گردی برای سفیران خارجی برگزار می شود، این کار پسندیده ای است به دلیل اینکه این امر باعث می شود که جاذبه های گردشگری البرز به جهان معرفی شود.



این ابتکار جالب و بسیار مهم از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قابل تحسین است که ادارات دیگر استان نیز باید در حوزه کاری خود در ابعاد جهانی تفکر و اندیشه کنند، به امید آن روز که ظرفیت های ایران کوچک به جهان معرفی شود.

میراث طبیعی، فرهنگی، تاریخی، ملی، مذهبی و... استان البرز به قدری شاخص هستند که به جرات می توان البرز را یکی از مستعد ترین مناطق گردشگری کشور دانست.

وجود منظر طبیعی – تاریخی محور کرج - چالوس به عنوان "چهارمین جاده زیبای گردشگری در جهان" در این استان، وجود دریاچه سد طالقان به عنوان یکی از بزرگترین سد های خاورمیانه، کشف نخستین خشت دست ساز بشر در تپه باستانی ازبکی و جاذبه های بسیار دیگر همگی گواه این ادعا هستند.