وقوع ۱۳۷ فقره تصادف در ۴۸ ساعت گذشته در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی 24 ساعت گذشته یک هزار و ۹۷۰ تماس مددجو و ۵۴۴ تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام ۳۳۰ ماموریت شد.



وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت ۲۰۳مورد مربوط به بیماری‌های قلبی - تنفسی و... و ۱۳۷ مورد نیز مربوط به تصادفات بوده است.



معاون اورژانس قم اضافه کرد: در این مدت نیز۸۱ تصادف موتور رخ داد که 100 مجروح برجای گذاشت.



تصادف موتور با پژو



فراهانی تصادف موتور با پژو در جاده پردیسان به کهک را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: در این حادثه سه نفر مجروح شدند که حال ۲ نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.



تصادف پژو با کامیون



وی در ادامه از تصادف پژو با کامیون خبر داد و ابراز داشت: این حادثه مقابل لنگرود رخ داد که چهار مجروح برجای گذاشت.



تصادف ۲ موتور سیکلت



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اضافه کرد: تصادف ۲ موتور سیکلت کیلومتر ۲۵ جاده کاشان نیز سه مجروح برجای گذاشت.



واژگونی پرشیا



فراهانی واژگونی پرشیا در جاده ونارچ به کهک را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و بیان داشت: چهار مجروح این حادثه به مرکز درمانی نکویی منتقل شدند.