تفاهم نامه بسیج سازندگی و استانداری قزوین امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، سردار سالار آبنوش فرمانده تیپ صاحب الامر(عج)، اسلامی صدر مدیرکل دفنر امور شهری، احمدی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین و سرهنگ توکلی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان تفاهم نامه همکاری بسیج سازندگی و استانداری به امضاء رسید.

با امضاء تفاهم نامه بین امور دهیاری های استانداری قزوین و سازمان بسیج سازندگی زمینه استفاده از بسیجیان در عمران و آبادانی مناطق محروم، کمک به دهیاری ها و بخشداری ها و شهرداری ها و انجام خدنات زیربنایی و خدماتی و عمرانی در استان فراهم شد.



شناسایی زمینه های همکاری بسیج، آموزش نیروها، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی مورد توافق، کمک به دهیاری ها، معرفی عرصه های فعالیت توسط استانداری و کمک به آموزش همگانی، هدایت نیروهای بسیجی در کارهای عمرانی در شهرها و روستاها، کمک به فرهنگ سازی عمومی در زمینه های بهداشت، عمران و سازندگی توسط سازمان بسیج در این تفاهم نامه تعهد شده است.



این تفاهم نامه توسط سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان و منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری امضاء شد.



در سال گذشته سازمان بسیج سازندگی استان قزوین سه تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی، دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت بحران امضاء کرد و در سال جاری نیز تاکنون سه تفاهم نامه با امور دهیاریهای استانداری، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید استان امضاء شده است.