جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در مالزی / فاطمه نمونه کامل برای زنان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد مسعود دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه (س) جشن با شکوهی با حضورسفیر، کارکنان نهادی های جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایرانیان مقیم مالزی در سالن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر کوالالامپور برگزار شد .

در این مراسم که با نماز مغرب و عشاء آغاز شده بود ابتدا خانم دکترغروی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی با تبریک روز زن به فرازهایی از زندگی حضرت زهرا (س) پرداخت و ایشان را نمونه کامل برای زنان جهان معرفی کرد.

از دیگر برنامه های این مراسم اجرای سرود توسط دانش آموزان مدرسه دخترانه امام خمینی(ره) ، هنرمندی گروه موسیقی سنتی متشکل از دانشجویان ایرانی مالزی و همچنین برگزاری مسابقه بود که در پایان برنامه به 14 تن از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد .