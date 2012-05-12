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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

با سخنرانی غروی برگزار شد؛

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در مالزی / فاطمه نمونه کامل برای زنان جهان

جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در مالزی / فاطمه نمونه کامل برای زنان جهان

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: جشن میلاد با سعادت دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه (س) با حضورمقامات ایرانی و غیر ایرانی در شهر کوالالامپور برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد مسعود دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه (س) جشن با شکوهی با حضورسفیر، کارکنان نهادی های جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایرانیان مقیم مالزی در سالن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر کوالالامپور برگزار شد .

در این مراسم که با نماز مغرب و عشاء آغاز شده بود ابتدا خانم دکترغروی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی با تبریک روز زن به فرازهایی از زندگی حضرت زهرا (س) پرداخت و ایشان را نمونه کامل برای زنان جهان معرفی کرد.

 از دیگر برنامه های این مراسم اجرای سرود توسط دانش آموزان مدرسه دخترانه امام خمینی(ره) ، هنرمندی گروه موسیقی سنتی متشکل از دانشجویان ایرانی مالزی و همچنین برگزاری مسابقه بود که در پایان برنامه به 14 تن از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد .

کد مطلب 1600309

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