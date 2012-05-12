مسابقات انتخابی تیم ملی جودو دانش آموزان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی جودو دانش آموزان پسر رده نوجوانان برای اعزام به پنجمین دوره مسابقات آسیایی دانش آموزان در ساخای روسیه برگزار شد.

مرحله اول اردو 23 اردیبهشت با شرکت ورزشکاران 12 استان برگزار شد و در نهایت 20 نفر برگزیده در مرحله دوم انتخابی تیم ملی که در سالن تختی شیراز برگزار شد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برخی نفرات منتخب تیم ملی جودو دانش آموزان پسر در رده نوجوانان به این شرح است:

وزن46-:اول رضا گریان( خراسان رضوی)، دوم محمود نادعلی( چهارمحال بختیاری)

وزن50-: اول محمد رضا صدیقی( البرز)، دوم الیاس پاکدل (خراسان شمالی)

وزن55-: اول عبدا... احمدی( خراسان رضوی) ،دوم مهدی رضایی( کرمانشاه)

وزن60-: اول مهدی فنحی پور(فارس)، دوم علیرضا خجسته( البرز)

وزن66-: اول ایمان نیک اقبال(اصفهان)، دوم رضا یزدانی( خراسان شمالی)

وزن 70-:اول سبحان رسولی( تهران)، دوم علی رفیعی ( مرکزی)

وزن81-: اول رامین صفویه( قزوین)، دوم عبدالوهاب وهابیان( خراسان رضوی)

وزن90-: اول عباس کریمی( تهران)، دوم پیمان نیکو طلعت( مرکزی)

