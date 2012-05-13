به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود 17 ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حجم بدهی‌های بنزینی شرکتهای هواپیمایی به دولت روز به روز در حال افزایش است و حتی تاکنون مصوبات و اولتیماتوم‌های مختلف ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هم منجر به تسهیل و تسریع در پرداخت این بدهی نشده است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که از ابتدای سالجاری تاکنون حجم بدهی‌های بنزینی شرکتهای مختلف هواپیمایی با افزایشی نزدیک به یکصد میلیارد تومان به بیش از 585 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در حال حاضر تمامی شرکتهای هواپیمایی داخلی به دولت بابت خرید سوخت بدهی دارند که در بین ایرلاین‌های داخلی هواپیمایی "ایران ایر" با 220 میلیارد تومان و هواپیمایی "آسمان" با 140 میلیارد تومان بیشترین حجم بدهی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین سایر شرکتهای هواپیمایی همچون ماهان، کاسپین، کیش، قشم، آتا و هواپیمایی نفت هم در صف بدهکاران بنزینی دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند.

نکته قابل توجه آن است که پس از اولتیماتوم دولت و وزارت نفت برای تسریع در پرداخت بدهی شرکتهای هواپیمایی، برخی از ایرلاین‌های برای دریافت به موقع سوخت چک‌هایی را در وجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران صادر کرده اند که تمامی این چکها برگشت خورده است.

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شرکتهای هواپیمایی حتی قادر به تسویه پرداخت وجه سوخت با بهای 200 تومان در هر لیتر هم نشده‌اند، گفت: در شرایط فعلی بر خلاف مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها هیچ یک از ایرلاین‌ها اقدام به امضای قرارداد خرید اعتباری سوخت و حتی ارائه تضامین نکرده‌اند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می‌دهد که افزایش حجم طلب پالایشگاه‌های نفت از شرکتهای هواپیمایی مشکلات متعدد مالی برای این واحدهای پالایشگاهی به وجود آورده است و حتی برخی از سهامداران پالایشگاه‌های خصوصی نفت خواستار توقف فروش سوخت هواپیما به ایرلان‌های بدهکار و بد حساب شده‌اند.

با این وجود علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون فروش سوخت به تمامی ایرلاین‌ها در فرودگاه‌های کشور به طور اعتباری انجام می‌شود، گفته است: با توافق انجام شده با شرکتهای هواپیمایی، بدهی ایرلاین‌ها قسط بندی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه مذاکرات با شرکتهای هواپیمایی بدهکار برای دریافت مطالبات دولت در حال انجام است، اظهار کرده: فعلا برنامه‌ای برای توقف فروش سوخت به شرکتهای هواپیمایی بدهکار نداریم.



این در حالی است که فعلا با پا درمیانی وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، پالایشگاه‌های نفت خصوصی شده به فروش نسیه سوخت به شرکتهای هواپیمایی ادامه می‌دهند.

به گزارش مهر، با موافقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها سال گذشته قیمت فروش سوخت به هواپیماها 400 تومان تعیین شد، بر این اساس به دلیل درخواست ایرلاین‌های داخلی 50 درصد فروش سوخت به طور نقدی و مابقی به طور اعتباری در اختیار شرکت‌های هواپیمایی داخلی قرار گرفته است.



بر اساس مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری فروش سوخت به شرکتهای هواپیمایی صرفا به صورت نقدی انجام شود، ضمن آنکه آن دسته از شرکتهای هواپیمایی که از قبل قرارداد اعتباری و یا پیش خرید امضا کرده‌اند، فروش سوخت به طور اعتباری به آنها انجام شود.



این در حالی است که دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما در پروازهای خارجی برای ایرلاین‌های داخلی از 400 تومان به 1143 تومان خبر داده است.



هم اکنون روزانه یک تا 1.2 میلیون لیتر سوخت به شرکتهای هواپیمایی بین‌المللی فروخته می‌شود، از این میزان 30 درصد خرید سوخت توسط ایرلاین‌های بین‌المللی و مابقی توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی مصرف می شود.