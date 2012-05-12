گرگان در فدراسیون ماهیگیری ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رادپور ظهر شنبه در سازمان فرهنگی و ورزشی گرگان افزود: برای سال آینده مدیران شیلات و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان مسابقه جذاب ماهیگیری را در چند رشته مختلف از جمله فوتبال دستی به صورت جشنواره برگزار کنند.

به گفته وی، حضور چشم گیر شهروندان برای شرکت در مسابقه ماهی گیری با قلاب ویژه خانواده نوید این موضوع را می دهد که با چند رشته ورزشی پرطرفدار می توان شاهد حضور بیشتر شهروندان از سراسر ایران در این جشنواره بود.



رادپور گفت: آنچه در این رابطه باید اضافه کرد این است که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و اداره کل شیلات گلستان طی مدت سه سال به صورت مشترک برنامه جالب، دیدنی و روحیه بخش ماهی گیری با قلاب را با همکاری صادقانه کمیته ماهی گیری گلستان در پیش گرفتند و تا آنجا به پیش رفتند که آببندان دهکده توشن که کسی اجازه ورود به آن را نداشت به مکانی برای تفریح، سرگرمی و آموزش ماهی گیری با قلاب برای خانواده ها تبدیل کردند.

وی افزود: هم اکنون تلاش ها و پی گیری سبب شد این فضای زیبا هر روز پذیرای شهروندان علاقمند به طبیعت و ورزش ماهی گیری شود.