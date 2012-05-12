  1. بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

به گفته یک منبع عراقی؛

پیکرهای پاک 57 شهید ایرانی در فاو کشف شد

پیکرهای پاک 57 شهید ایرانی در فاو کشف شد

یک منبع مسئول در وزارت حقوق بشر عراق از پیدا شدن شماری از پیکرهای شهدای ایرانی جنگ تحمیلی در منطقه فاو عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "حسین الزهری" گفت : اجساد 94 عراقی در منطقه فاو در جنوب عراق پیدا شده است.

به گفته این مقام عراقی، همچنین پیکرهای 57 ایرانی در این منطقه پیدا شده است.

وی در نشستی با حضور مسئولان مربوط به امور اسیران، مفقودین و اجساد قربانیان جنگ گفت : موضوع مفقودین جنگهای کویت و ایران از مسائل مهم و اساسی وزارت حقوق بشر است.

یک مسئول وزارت حقوق بشر عراق بیان کرد: ما مایل به پایان مشکلات با طرف کویتی با هدف خروج از بند هفتم منشور سازمان ملل و نیز طرف ایرانی با هدف اجرای تعهدات بین المللی و منطقه ای هستیم.

الزهیری بیان کرد: ما گامهای مهمی برای رفع مشکلات اکتشاف گورهای دسته جمعی در همه استانها برداشته ایم و تعداد زیادی از اجساد جنایات رژیم سابق را کشف کرده ایم.

کد مطلب 1600316

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