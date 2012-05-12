جریمه 25 میلیونی قاچاقچیان برنج

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهیدامامی اصفهان طی بازرسیهای خودمقادیری کالای قاچاق شامل انواع پوشاک خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز مستقردرگلوگاه شهید امامی اصفهان ارجاع شد و شعبه یادشده با توجه به مستندات موجود در پرونده، متخلفین را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از 150 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

محکومیت 35 میلیون تومانی قاچاقچیان برنج

وی افزود: همچنین نیروهای انتظامی مقادیری کالای قاچاق شامل 15 تن برنج، کفش والبسه خارجی راکه به صورت غیرقانونی به کرمان واردشده بودند را شناسایی کردند که پرونده در تعزیرات کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت. که شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کرمان با توجه به مستندات موجود در پرونده ها، تخلف قاچاق محرزتشخیص ومتخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش 35 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه 25 میلیونی 202 فروشگاه در تهران

رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد: 37 اکیپ وظیفه نظارت بر اصناف را در سطح استان تهران بر عهده داشته که بر اساس آخرین گزارشات از یکهزار و 415 واحد صنفی بازدید کردند که از 202 واحد متخلف به دلیل گران فروشی و عدم درج قیمت و صدور فاکتور به مبلغ 25 میلیون تومان جریمه شدند.